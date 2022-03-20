Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров

Американка Рита Карпентер из Техаса за свою жизнь сменила несколько профессий. После политики и неудачного брака с обвиненным в коррупции демократом, она позировала для Playboy и снималась в сериалах. Вскоре женщина оставила шоу-бизнес, чтобы стать риелтором. Под ее контролем многомиллионные сделки с недвижимостью заключали одни из самых богатых людей мира, в том числе будущий президент США. Главный актив в руках Карпентер оказался после брака с итальянским принцем, который оставил своей вдове роскошную виллу, где в свое время отдыхали писатель Николай Гоголь и композитор Петр Чайковский. Вместе с недвижимостью Рита получила толпу недовольных завещанием родственников. Устав от бесконечных судов, она решилась продать уникальное здание в центре Рима — сделка должна была стать одной из самых дорогих в мире. Карпентер понадеялась на миллиардеров, однако желающих присоединиться к итальянской элите не нашлось. Голубая кровь — в материале «Ленты.ру».

Фото: Vinnie Zuffante / Michael Ochs Archives / Getty Images Vinnie Zuffante / Michael Ochs Archives / Getty Images

Неоднозначное прошлое

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Будущая владелица роскошной виллы Рита Карпентер родилась в 1949 году на юге американского штата Техас и провела детство в городе Террелл Хиллс. После школы семья переехала в Остин, где девушка окончила Техасский университет — учебное заведение занимает 33 место в рейтинге лучших университетов мира. Мать Карпентер рассказывала, что в детстве Рита мечтала стать кантри-певицей и с двух лет могла напеть простые мелодии. Однако стремление к сцене сменила ученая степень по истории и политологии, которую девушка получила по окончании университета.

В начале 1970-х годов Карпентер решила связать свою жизнь с политикой — она проводила исследования для отделения Республиканской партии в Техасе, ее также стали приглашать в качестве лектора в университеты. Благодаря политике, Карпентер познакомилась с первым мужем — в 1976 году она встретила на ступеньках Капитолия американского политика, демократа Джона Дженретта, и после свадьбы взяла его фамилию. «В тот день он остановился, чтобы просто заговорить с ней. Сначала она даже не хотела встречаться с ним, была очень осторожной, а он продолжал названивать. В итоге она пошла с ним на свидание», — поделилась мать Карпентер. В браке с видным деятелем будущая знаменитость старалась не уходить в тень и вошла в число женщин, которые стремились сломать шаблон о женах политиков, обычно не выделявшихся на фоне своих супругов.

Коллеги Риты не приветствовали ее отношения с Дженреттом, вопросы вызывала его принадлежность к демократам. Отношения супругов не были идеальными — политик злоупотреблял алкоголем и часто не приходил домой вовремя. Брак распался в 1980 году, когда во время операции ФБР Abscam Дженретта и еще нескольких челнов Конгресса обвинили во взяточничестве и коррупции, назначив тюремные сроки.

После скандального развода Дженретт оставила прежнюю работу и написала книгу «Мои секреты Капитолия» (My Capitol Secrets), а спустя время появилась на обложке мужского журнала Playboy — сегодня раритетный выпуск издания можно приобрести на Amazon или eBay. Дженретт поделилась, что согласилась на фотосессию, потому что основатель Playboy, ныне покойный Хью Хефнер, предложил ей в два раз больше денег, чем заплатил бы знаменитой актрисе Бо Дерек. Однако большой гонорар не принес радости начинающей модели — спустя месяцы Дженретт пожалела о решении. «Теперь я должна доказать, что мне можно доверять. Вы больше никогда не увидите, как я снимаю с себя одежду и даже обувь», — пообещала Дженретт в мае 1981 года. Однако в 1984-м снова позировала для обложки Playboy.

Будущая принцесса пыталась построить карьеру и в кино. Она сыграла роль в американском телесериале о загадочном месте в тропиках «Остров фантазий», который транслировали 1977-1984 годах. Снималась в ситкоме о семейной жизни «Как в кино», мелодраме «Магазин бикини в Малибу» и фильме ужасов «Резня на острове зомби». В 1986 году она снялась в эпизоде шоу «Образ жизни богатых и знаменитых». Благодаря появлению на экране, Дженретт предложили стать корреспонденткой сети Fox, и она стала брать интервью у знаменитостей для программы A Current Affair.

Новый статус

После телевизионной карьеры жизнь Дженретт продолжила меняться. К середине 1990-х годов она начала работать в сфере недвижимости в Нью-Йорке и стала брокером — была посредником между продавцами и покупателями во время сделок с недвижимостью. Ее успехи на этом поприще в 1996 году отметило информационное агентство Crain's New York Business — стремительное продвижение Дженретт в бизнесе объяснили ее обширными связями. «Моя работа состоит в том, чтобы объединять людей. У меня огромное количество контактов по всему миру. Это денежные люди, которые заявят о себе», — похвалилась Дженретт в одном из интервью. По данным Forbes, будучи риелтором бывшая жена конгрессмена с 1995 по 2001 год помогла заключить сделки на общую сумму около миллиарда долларов и заработала не менее 10 миллионов долларов.

Самой крупной сделкой Дженретт стала помощь теперь уже бывшему президенту США Дональду Трампу — в 1998 году политик с ее помощью приобрел на Манхэттене здание корпорации General Motors стоимостью более 800 миллионов долларов. Дженретт познакомилась с будущим главой США за несколько десятилетий до сделки. По ее словам, он произвел на нее впечатление, когда сходу назвал себя миллиардером. «Никто никогда не говорил мне что-то вроде: "Я стою 3,5 миллиарда долларов"», — поделилась в интервью Дженретт.

Несмотря на внушительные успехи и постоянную работу с дорогими объектами недвижимости, более крупное приобретение ждало Дженретт через несколько лет. В 2002 году она познакомилась с принцем Николо Бонкомпаньи, который происходил из итальянского аристократического рода Людовизи — на тот момент мужчина был женат, в браке родилось трое сыновей.

Общие знакомые рассказали Дженретт, что богатый наследник планирует открыть в семейном владении в Риме отель. Риелтор согласилась помочь и улетела в итальянскую столицу на осмотр объекта, однако до строительства отеля дело не дошло — она начала встречается с Николо, а в 2009 году они поженились. «Никогда не могла подумать, что выйду замуж за одного из самых прославленных и важных принцев Священной Римской империи», — рассказала Дженретт в интервью New York Post. Благодаря второму мужу, ее стали называть принцесса Рита Бонкомпаньи Людовизи. Супруги поселились в роскошной вилле «Аврора» в центре Рима в нескольких кварталах от знаменитого фонтана Треви. Светская жизнь знатной особы продолжалась у Риты на протяжении девяти лет — в марте 2018 года принц Николо скончался, оставив в наследство историческое владение.

Война наследников

Роскошное жилье осталось от более крупного поместья, которое в XVI веке построил итальянский кардинал и политик Франческо Дель Монте, в 1621 году он продал его роду Людовизи. В XVIII-XIX веках там любили останавливаться известные деятели культуры, в том числе и русские писатели. Роскошная резиденция, украшенная уникальными произведениями искусства, за несколько веков существенно обветшала и к моменту переезда Риты была в плачевном состоянии — потолки протекали и трескались, вода попадала на фрески.

CBS Sunday Morning / YouTube

Принцесса Рита взялась за реставрацию и получила на восстановление шедевра архитектуры 11 миллионов долларов. Для изучения семейного архива к ней приезжали преподаватели из Оксфорда и Гарварда. Принцесса с трепетом относилась к каждой детали особняка. Однажды садовники попытались срубить на территории одно из старых деревьев, Рите удалось предотвратить катастрофу. «Тогда я спустилась вниз, едва накинув халат, и сказала: "Не смейте трогать это дерево! Там сидел Генри Джеймс. Здесь были Гоголь, Чайковский и Готорн. Даже не смейте прикасаться к этому дереву!"», — рассказывала Дженретт.

Вместе с супругом бывшая модель проживала в одной части виллы, пока в другой шла реставрация. Здание занимает площадь почти в 3000 квадратных метров, внутри около 40 комнат. Буквально каждый угол виллы украшен произведениями искусства знаменитостей. Главный артефакт находится на гипсовом потолке одной из комнат — написанная масляными красками картина «Юпитер, Нептун и Плутон» одного из крупнейших мастеров барокко Микеланджело Меризи да Караваджо. Живописец изобразил алхимическую триаду: серу и воздух, ртуть и воду, соль и землю, которых символизируют мифологические боги. Другие помещения украшены фресками итальянского живописца Гверчино, а в нишах стоят бюсты Юлия Цезаря.

Среди других культурных артефактов в саду статуя работы итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти. За годы жизни на вилле Дженретт нашла там более 150 тысяч оригинальных исторических документов — в их числе письма королевы Франции Марии-Антуанетты и короля Людовика XVI. Среди мебели есть уникальный стол папы Римского Григория XIII, который вместо юлианского календаря принял григорианский. Атмосферы месту добавляют изысканный дизайн интерьеров с резной мебелью, зеркалами и высокими потолками.

После смерти принца умиротворенное впечатление от искусства нарушили бесконечные судебные разбирательства наследников. Согласно завещанию, Дженретт может оставаться в доме до конца своей жизни, а в случае продажи сумму разделят между ней и сыновьями Николо. Однако детей покойного принца не устроило решение отца, и они решили оспорить право Риты оставаться в семейной реликвии. По словам принцессы, ее положение нельзя сравнить даже с американским сериалом «Наследники».

«Вы что, шутите? Это детская игра по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти»,