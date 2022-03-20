Как модель Playboy стала риелтором для миллионеров

Американка Рита Карпентер из Техаса за свою жизнь сменила несколько профессий. После политики и неудачного брака с обвиненным в коррупции демократом, она позировала для Playboy и снималась в сериалах. Вскоре женщина оставила шоу-бизнес, чтобы стать риелтором. Под ее контролем многомиллионные сделки с недвижимостью заключали одни из самых богатых людей мира, в том числе будущий президент США. Главный актив в руках Карпентер оказался после брака с итальянским принцем, который оставил своей вдове роскошную виллу, где в свое время отдыхали писатель Николай Гоголь и композитор Петр Чайковский. Вместе с недвижимостью Рита получила толпу недовольных завещанием родственников. Устав от бесконечных судов, она решилась продать уникальное здание в центре Рима — сделка должна была стать одной из самых дорогих в мире. Карпентер понадеялась на миллиардеров, однако желающих присоединиться к итальянской элите не нашлось. Голубая кровь — в материале «Ленты.ру».
Будущая владелица роскошной виллы Рита Карпентер родилась в 1949 году на юге американского штата Техас и провела детство в городе Террелл Хиллс. После школы семья переехала в Остин, где девушка окончила Техасский университет — учебное заведение занимает 33 место в рейтинге лучших университетов мира. Мать Карпентер рассказывала, что в детстве Рита мечтала стать кантри-певицей и с двух лет могла напеть простые мелодии. Однако стремление к сцене сменила ученая степень по истории и политологии, которую девушка получила по окончании университета.
В начале 1970-х годов Карпентер решила связать свою жизнь с политикой — она проводила исследования для отделения Республиканской партии в Техасе, ее также стали приглашать в качестве лектора в университеты. Благодаря политике, Карпентер познакомилась с первым мужем — в 1976 году она встретила на ступеньках Капитолия американского политика, демократа Джона Дженретта, и после свадьбы взяла его фамилию. «В тот день он остановился, чтобы просто заговорить с ней. Сначала она даже не хотела встречаться с ним, была очень осторожной, а он продолжал названивать. В итоге она пошла с ним на свидание», — поделилась мать Карпентер. В браке с видным деятелем будущая знаменитость старалась не уходить в тень и вошла в число женщин, которые стремились сломать шаблон о женах политиков, обычно не выделявшихся на фоне своих супругов.
Коллеги Риты не приветствовали ее отношения с Дженреттом, вопросы вызывала его принадлежность к демократам. Отношения супругов не были идеальными — политик злоупотреблял алкоголем и часто не приходил домой вовремя. Брак распался в 1980 году, когда во время операции ФБР Abscam Дженретта и еще нескольких челнов Конгресса обвинили во взяточничестве и коррупции, назначив тюремные сроки.
После скандального развода Дженретт оставила прежнюю работу и написала книгу «Мои секреты Капитолия» (My Capitol Secrets), а спустя время появилась на обложке мужского журнала Playboy — сегодня раритетный выпуск издания можно приобрести на Amazon или eBay. Дженретт поделилась, что согласилась на фотосессию, потому что основатель Playboy, ныне покойный Хью Хефнер, предложил ей в два раз больше денег, чем заплатил бы знаменитой актрисе Бо Дерек. Однако большой гонорар не принес радости начинающей модели — спустя месяцы Дженретт пожалела о решении. «Теперь я должна доказать, что мне можно доверять. Вы больше никогда не увидите, как я снимаю с себя одежду и даже обувь», — пообещала Дженретт в мае 1981 года. Однако в 1984-м снова позировала для обложки Playboy.
Будущая принцесса пыталась построить карьеру и в кино. Она сыграла роль в американском телесериале о загадочном месте в тропиках «Остров фантазий», который транслировали 1977-1984 годах. Снималась в ситкоме о семейной жизни «Как в кино», мелодраме «Магазин бикини в Малибу» и фильме ужасов «Резня на острове зомби». В 1986 году она снялась в эпизоде шоу «Образ жизни богатых и знаменитых». Благодаря появлению на экране, Дженретт предложили стать корреспонденткой сети Fox, и она стала брать интервью у знаменитостей для программы A Current Affair.
После телевизионной карьеры жизнь Дженретт продолжила меняться. К середине 1990-х годов она начала работать в сфере недвижимости в Нью-Йорке и стала брокером — была посредником между продавцами и покупателями во время сделок с недвижимостью. Ее успехи на этом поприще в 1996 году отметило информационное агентство Crain's New York Business — стремительное продвижение Дженретт в бизнесе объяснили ее обширными связями. «Моя работа состоит в том, чтобы объединять людей. У меня огромное количество контактов по всему миру. Это денежные люди, которые заявят о себе», — похвалилась Дженретт в одном из интервью. По данным Forbes, будучи риелтором бывшая жена конгрессмена с 1995 по 2001 год помогла заключить сделки на общую сумму около миллиарда долларов и заработала не менее 10 миллионов долларов.
Самой крупной сделкой Дженретт стала помощь теперь уже бывшему президенту США Дональду Трампу — в 1998 году политик с ее помощью приобрел на Манхэттене здание корпорации General Motors стоимостью более 800 миллионов долларов. Дженретт познакомилась с будущим главой США за несколько десятилетий до сделки. По ее словам, он произвел на нее впечатление, когда сходу назвал себя миллиардером. «Никто никогда не говорил мне что-то вроде: "Я стою 3,5 миллиарда долларов"», — поделилась в интервью Дженретт.
Несмотря на внушительные успехи и постоянную работу с дорогими объектами недвижимости, более крупное приобретение ждало Дженретт через несколько лет. В 2002 году она познакомилась с принцем Николо Бонкомпаньи, который происходил из итальянского аристократического рода Людовизи — на тот момент мужчина был женат, в браке родилось трое сыновей.
Общие знакомые рассказали Дженретт, что богатый наследник планирует открыть в семейном владении в Риме отель. Риелтор согласилась помочь и улетела в итальянскую столицу на осмотр объекта, однако до строительства отеля дело не дошло — она начала встречается с Николо, а в 2009 году они поженились. «Никогда не могла подумать, что выйду замуж за одного из самых прославленных и важных принцев Священной Римской империи», — рассказала Дженретт в интервью New York Post. Благодаря второму мужу, ее стали называть принцесса Рита Бонкомпаньи Людовизи. Супруги поселились в роскошной вилле «Аврора» в центре Рима в нескольких кварталах от знаменитого фонтана Треви. Светская жизнь знатной особы продолжалась у Риты на протяжении девяти лет — в марте 2018 года принц Николо скончался, оставив в наследство историческое владение.
Роскошное жилье осталось от более крупного поместья, которое в XVI веке построил итальянский кардинал и политик Франческо Дель Монте, в 1621 году он продал его роду Людовизи. В XVIII-XIX веках там любили останавливаться известные деятели культуры, в том числе и русские писатели. Роскошная резиденция, украшенная уникальными произведениями искусства, за несколько веков существенно обветшала и к моменту переезда Риты была в плачевном состоянии — потолки протекали и трескались, вода попадала на фрески.
Принцесса Рита взялась за реставрацию и получила на восстановление шедевра архитектуры 11 миллионов долларов. Для изучения семейного архива к ней приезжали преподаватели из Оксфорда и Гарварда. Принцесса с трепетом относилась к каждой детали особняка. Однажды садовники попытались срубить на территории одно из старых деревьев, Рите удалось предотвратить катастрофу. «Тогда я спустилась вниз, едва накинув халат, и сказала: "Не смейте трогать это дерево! Там сидел Генри Джеймс. Здесь были Гоголь, Чайковский и Готорн. Даже не смейте прикасаться к этому дереву!"», — рассказывала Дженретт.
Вместе с супругом бывшая модель проживала в одной части виллы, пока в другой шла реставрация. Здание занимает площадь почти в 3000 квадратных метров, внутри около 40 комнат. Буквально каждый угол виллы украшен произведениями искусства знаменитостей. Главный артефакт находится на гипсовом потолке одной из комнат — написанная масляными красками картина «Юпитер, Нептун и Плутон» одного из крупнейших мастеров барокко Микеланджело Меризи да Караваджо. Живописец изобразил алхимическую триаду: серу и воздух, ртуть и воду, соль и землю, которых символизируют мифологические боги. Другие помещения украшены фресками итальянского живописца Гверчино, а в нишах стоят бюсты Юлия Цезаря.
Среди других культурных артефактов в саду статуя работы итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти. За годы жизни на вилле Дженретт нашла там более 150 тысяч оригинальных исторических документов — в их числе письма королевы Франции Марии-Антуанетты и короля Людовика XVI. Среди мебели есть уникальный стол папы Римского Григория XIII, который вместо юлианского календаря принял григорианский. Атмосферы месту добавляют изысканный дизайн интерьеров с резной мебелью, зеркалами и высокими потолками.
После смерти принца умиротворенное впечатление от искусства нарушили бесконечные судебные разбирательства наследников. Согласно завещанию, Дженретт может оставаться в доме до конца своей жизни, а в случае продажи сумму разделят между ней и сыновьями Николо. Однако детей покойного принца не устроило решение отца, и они решили оспорить право Риты оставаться в семейной реликвии. По словам принцессы, ее положение нельзя сравнить даже с американским сериалом «Наследники».
«Вы что, шутите? Это детская игра по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти»,
— отреагировала Дженретт.
За годы разбирательств принцесса устала от конфликтов и судов. Чтобы положить конец семейной драме, она согласилась продать объект. Его выставили на аукцион за 534 миллиона долларов, но позже снизили стоимость почти до 320 миллионов. Торги были назначены на январь 2022 года. В случае покупки, сделка стала бы одной из самых дорогих в мире, однако покупатель не нашелся. Дженретт выразила надежду, что здание все же купит кто-нибудь из богатейших людей планеты, например, генеральный директор Tesla Motors Илон Маск или основатель Amazon Джефф Безос. После принцесса хочет продолжить исследовать виллу и найти в ней телескоп, который когда-то физик Галилео Галилей подарил предкам ее покойного мужа. Однако пока вилла окружена не историческими гипотезами, а судебными исками, и тонет в гуще взаимных претензий наследников.