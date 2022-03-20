Как врач из России спас весь мир от чумы и холеры

"Браво русскому врачу!" — писали когда-то французские газеты. Ученый из России создал вакцины от холеры и чумы и спас жизни тысяч людей. "Рамблер" вспоминает детали той истории.

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Он родился в Одессе в 1860 году в семье еврейского учителя. Мальчика назвали Маркусом-Вольфом, но весь мир его узнал его как Владимира. О его детстве известно мало. Сначала он ходил в еврейскую школу, затем в бердянскую гимназию, а после ее окончания поступил Новороссийский университет, где очень заинтересовался биологией простейших организмов. Его учителями стали Мечников, Ковалевский, Сеченов.

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Но кроме науки, Владимир искренне заинтересовался политикой и имел неосторожность вступить кружок народовольцев. Из-за этого его дважды отчисляли из университета, но, к счастью, ему дали защитить диплом. Но полноценно заниматься наукой после окончания университета он не смог. Из-за подмоченной в годы студенчества репутации ему не давали проводить исследования.

National Library of Israel, Schwadron collection

Чтобы продолжить работу, ему пришлось покинуть Россию в 1888 году и перебраться сначала в швейцарскую Лозанну, а затем и в Париж, где продолжил заниматься изучением инфекционных болезней и созданием вакцин. В 1889 году он начал искать слабые места у возбудителя холеры, и к 1892 году его опыты увенчались успехом. Вакцина была готова! Он испытал ее на себе, чтобы лично убедиться в ее эффективности и безопасности.

Ему разрешили применить вакцину в Индии, где в те годы бушевала эпидемия холеры. В 1893 году он добрался до Калькутты, но местные жители не сразу поверили белому доктору. Уговоры не помогали, и Хавкин первый укол сделал сам себе на глазах у местных жителей. Постепенно дело пошло, к доктору приезжали целыми деревнями. Болезнь постепенно отступала, а доктор за два года наладил производство вакцины, и при этом продолжал наблюдения за привитыми и обучал индийских врачей.

Кстати, Хавкин предлагал и России воспользоваться его вакциной, но его предложение было отвергнуто. Хотя холера активно распространялась на юге империи.

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В 1896 году ему пришлось вернуться в Индию, на этот раз в Бомбей (ныне Мумбай), где разгорелась эпидемия чумы. Здесь он создал лабораторию, в которой изучал болезнь и разрабатывал вакцину, названную впоследствии "лимфой Хавкина". А лаборатория со временем переросла в знаменитый далеко за пределами Индии Университет Хавкина.

Каждый день ученый проводил за работой много часов и всего за три месяца сумел создать вакцину против чумы. Как и в прошлый раз, ему пришлось испытать ее на себе. И только убедившись, что вакцина работает, он начал вакцинировать людей. За победу над страшной болезнью ему дали британское гражданство и наградили орденом Индийской империи. Эту вакцину он также предлагал России, но и в этот раз ее отвергли.

В 1909 году ему присудили премию Парижской медицинской академии, а в Индии его стали называть махатма (великая душа) Хавкин.