Как лютый мексиканец на «харлее» грабил американцев

Например, в популярной песне "Кукарача" поется о легендарном Панчо Вилье, также упоминание о нем есть в песне Мирей Матье Ciao Bambino, Sorry. Роль легендарного героя сыграл Антонио Бандерас в фильме And Starring Pancho Villa as Himself. В СССР Сергей Бондарчук снял фильм "Красные колокола".