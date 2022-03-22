Как лютый мексиканец на «харлее» грабил американцев

Он мог быть персонажем народных сказок, но стал героем мексиканской революции. О жизни и приключениях Панчо Вильи можно слагать легенды, он боролся за свободу, грабил богачей, помогал бедным, был хорошим товарищем и отчаянным смутьяном. "Рамблер" пробежался по страницам его биографии и делится шокирующими подробностями.

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Вообще-то при рождении он получил имя Хосе Доротео Аранго Арамбула, но на весь мир он прославился как Панчо Вилья. Он родился в бедной семье, его отец рано умер, и мальчик вынужден был работать на хозяина. Он много раз пытался сбежать, но его ловили, наказывали и вновь заставляли работать. Пока однажды сын хозяина не надругался над его старшей сестрой. Хосе раздобыл револьвер, убил хозяина и сбежал. Позже он поквитается и с насильником, а пока его задача была просто выжить.

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Он скрывался и чуть не погиб, пока его не нашли крестьянские мятежники под предводительством Франсиско Вилья. Панчо выжил и пришелся ко двору. Он виртуозно сражался, грабил богачей, а когда Франсиско смертельно ранили, он встал на его место и взял командование на себя. Кстати, называть его также стали Франсиско Панчо Вилья II. Вскоре в Мексике началась революция, и Панчо Вилья стал одним из ее лидеров. Тогда же он смог вернуться на ранчо, где работал в юном возрасте, и убить обидчика сестры.

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Сначала Панчо Вилья поддержал кандидата в президенты Мадеро, но потом его соратник — генерал Уэрта — обвинил Панчо в измене, нашему герою пришлось бежать. А позже оказалось, что предатель сам Уэрта, который занял место президента.

Панчо не смог с этим смириться и вернулся к борьбе на этот раз против Уэрты. Вместе с лидером повстанцев Каррансой он добился свержения Уэрты, а сам стал губернатором родного штата Чиуауа. Позже выяснилось, что Карранса не разделяет его взглядов и не хочет отдавать землю крестьянам. Каррансу свергли, на его место пришел новый президент Гутьеррес, который отдал Вилье приказ уничтожить Каррансу.

На деле же оказалось, что за спиной Вильи Гутьеррес и Карранса сговорились против него и хотят убить. Параллельно с этими интригами Карранса вновь занял место президента. Но ненадолго, его сверг его же ближайший помощник Альваро Обрегон, который когда-то враждовал с Панчо Вильей, но, придя к власти, простил и помиловал.

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Во время нешуточной борьбы Панчо Вилья даже попытался спровоцировать войну с США. Он совершал лихие набеги на ближайшие американские города на американских же мотоциклах Harley-Davidson. Однажды он напал на поезд и расстрелял 17 американцев, а также захватил целый город Коламбус в штате Ню-Мексико. Но война с США закончилась, не успев начаться. Штаты снарядили карательную экспедицию, однако убить Панчо Вилью они не смогли. Конфликт с Мексикой в тот момент американцам был не нужен.

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После революции Панчо Вилья удалился на свое ранчо, где трудились ветераны и все было устроено в полном соответствии с представлениями самого Панчо о справедливости. Но идиллия продлилась недолго. Несколько лет спустя на Панчо Вилью напали и расстреляли. Говорят, что это было сделано с согласия президента Альваро Обрегона. Но память о народном герое убить невозможно, причем не только в Мексике, но и в мире.