Чем СССР обязан Феликсу Дзержинскому

Феликс Эдмундович Дзержинский – человек, который олицетворяет начальный период становления советской власти. Среди деятелей того времени, по известности, он уступает разве что Ленину.

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Для многих он является безжалостным палачом, руководителем массового красного террора, для других – строителем советской промышленности, спасителем тысячей беспризорников. Так каким же на самом деле был Феликс Дзержинский?

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Будущий «рыцарь» революции родился в семье шляхтичей 11.09.1877 в Вильненской губернии. Ему прекрасно дается учеба, особенно Закон Божий и математика. Несколько хуже обстоят дела с иностранными языками. Еще в юности Феликс увлекается идеями интернационализма, социализма, марксизма. В 16 лет он вступает в социал-демократическую партию Литвы. Именно с этого момента для него начинается жизнь настоящего революционера.

Его неутолимая энергия, бесстрашие, и юношеская дерзость направленна на подпольную деятельность, которая вскоре обернулась для него многочисленными тюремными ссылками, бесконечными побоями от «рук» действующей власти, побегами из каторг, возвращением снова и снова к революционной работе.

В 1907 году Феликс Дзержинский в качестве представителя от социал-демократов Польши входит в центральный комитет ленинской РСДРП. В 1910-м его законной женой становится революционерка Софья Мушкат, а ровно через год у них в тюрьме рождается сын Ян. К 1917 году за спиной у Дзержинского находится более 11 тюремных заключений. Последний приговор на каторгу был весной 1916 и Февральскую революцию он встречает в Бутырской тюрьме.

После освобождения Дзержинский является самым активным организатором восстания. В ходе проведения Октябрьского переворота он руководит захватом телеграфа, обеспечивая связь со Смольным. После восстания в стране царит беспредел, погромы, разгул бандитизма. В связи с этим 7 декабря Совнаркомом было принято историческое решение – учредить ВЧК (всероссийскую чрезвычайную комиссию) во главе с Феликсом Дзержинским.

Изначально чекисты не имели полномочий революционного трибунала и работали как орган предупреждения преступлений. Первый расстрельный приговор ВЧК вынесла в феврале 1918 при выявлении фактов опасности для советской власти. По данным Наркомюста на протяжении всего 1918 года под руководством Феликса Дзержинского был вынесен приговор более чем 30000 человек, с них больше 6000 – расстрел. Общее количество пострадавших от красного террора за период 1917-1922 составляет около 140000 людей.

При крайней жестокости Дзержинский отличался феноменальной скромностью. Интерьер его жилья – это диван, стул, письменный стол и книжные этажерки. Одежда – неизменная военная форма. Еда – чай, хлеб, яичница. Удивительно, но Феликс умел достигать поставленных перед ним целей любой ценой. Качества руководителя позволили ему за два года восстановить дееспособность железной дороги, отстроить промышленность по всей стране, разобраться с беспризорниками.