Посадили и приковали: кто унизил русского ученого

Он мог стать таким же знаменитым, как Ломоносов, но за талант, работоспособность и удивительные открытия вместо благодарности получил боль и унижения. «Рамблер» рассказывает, как сложилась жизнь ученого, отца русского фарфора Дмитрия Виноградова.

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Он родился в Суздале, в семье протопопа и ключаря Рождественского монастыря. Когда-то дом его семьи стоял напротив колокольни, но до наших дней не сохранился. Мальчик рос умным, трудолюбивым и настойчивым, он успешно окончил Славяно-греко-латинскую академию и продолжил обучение в Санкт-Петербурге. Здесь он также показал превосходные результаты, его направили на учебу заграницу, в Марбургский университет. Компанию ему составили Михаил Ломоносов и Густав Райзер. Там он постигал тонкости горного дела, изучал химию, физику и другие науки под началом знаменитого Христиана Вольфа. А затем во Фрайберге — центре горной промышленности — учился у Иоганна Генкеля.

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В году он вернулся в Санкт-Петербург в 1744 году и почти сразу получил важное задание от императрицы Елизаветы. Виноградову было поручено открыть секрет изготовления фарфора и запустить собственное фарфоровое производство. Для этого его зачислили на Порцелиновую мануфактуру. Сейчас это Государственный фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова. Горькая ирония в том, что открыл секрет фарфора и наладил производство Дмитрий Виноградов, а не Михаил Ломоносов.

Первые четыре года он помогал немецкому специалисту Христофору Гунгеру, но за все это время «мастер фарфорового дела» создал лишь шесть чашек, ни одна из которых не соответствовала даже минимальным требованиям, они были кривыми, косыми и совсем не походили на образцы из Китая и Англии.

В конце концов стало понятно, что немецкий специалист — шарлатан и мошенник, его с позором выгнали из России. Дело полностью перешло в руки Дмитрия Виноградова. Он много работал, пробовал разные составы фарфоровой массы, экспериментировал со временем и температурой обжига и сам проектировал печи для этого.

Первые образцы были все еще не идеальными, но ученый работал не покладая рук. Результаты экспериментов он шифровал, используя шифр понятный лишь ему одному. Для него было важно сохранить секретный рецепт фарфора в тайне, чтобы никто не смог его украсть.

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Параллельно он занимался разработкой оптимального состава глазури и красок и обучением учеников, и здесь его ждал успех. Особой популярностью пользовались фарфоровые табакерки. Многие изделия императрица дарила в качестве дипломатических подарков.

Но чем больше было побед, тем меньше становились шансы на благодарность. А требования при этом росли и росли, необходимо было наращивать производство, неизбежные трудности воспринимались как полный провал.

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Если раньше Виноградову приходилось шифровать свои записи, чтобы секрет фарфора не украли, то теперь доверять перестали ему. К нему приставили охрану, не давали видеться с семьей, всячески ограничивали свободу, дошло до того, что он попытался сбежать. Попытка оказалась неудачной, и ученого посадили на цепь, приковав к стене. Все это сильно подорвало его здоровье. Блестящий русский ученый ушел из жизни в 38 лет. Его дело продолжил ученик Никита Воинов.