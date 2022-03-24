"Это очень тяжелый выбор": Мадлен Олбрайт о гибели детей

Могла ли девочка-беженка знать о том, что сможет стать первой женщиной-госсекретарем США? Конечно, нет! Но, как потом признавалась сама же Мадлен Олбрайт, не потому, что была слишком скромной, а потому, что никогда прежде не видела госсекретарей мужчин.

Вообще-то при рождении она получила имя Мария Яна Корбелова, но называли ее по-разному: Мадла, Мадленка, Мадлен. Она родилась в Праге, в семье богемских евреев, ее отец работал в чехословацком посольстве в Белграде. Во время Второй мировой войны родители вместе дочерью сбежали в Великобританию, где приняли католичество. Это стало спасением, трое из родных бабушек и дедушек погибли во время Холокоста.

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После войны семья Корбеловых вернулась на родину, отца направили послом в Югославию, и когда там к власти пришли коммунисты, снова решились бежать на этот раз в США. Там им предоставили политическое убежище, а отец получил должность в Денверском университете, штат Колорадо. Мадлен на тот момент было 11 лет, она хорошо училась, и в столь юном возрасте уже могла говорить на нескольких языках.

Американское гражданство она получила в 1959 году, тогда же вышла замуж за журналиста Джозефа Олбрайта и стала Мадлен Корбел Олбрайт. А политикой она занялась лишь в 1972 году, став активисткой демократической партии. Первую должность в правительстве ей помог получить Збигнев Бжезинский, известный своими русофобскими взглядами. Неприятие к странам соцлагеря в целом и России в частности их объединяло.

В 1992 году Мадлен Олбрайт стала советником Билла Клинтона, он прислушивался к ее мнению и многие решения принимал, учитывая ее позицию. Когда Клинтон стал президентом, она заняла пост постоянного представителя США при ООН. В генсеком организации они Бутросом Гали они сильно расходились во взглядах, из-за нее его не выбрали на следующий срок. Она поддержала введение санкций против Ирака.

Однажды журналисты задали ей вопрос о последствиях жестких решений в отношении Ирака: "Мы слышали, что погибло полмиллиона детей. Я имею в виду, это больше детей, чем погибло в Хиросиме. И, вы знаете, стоит ли это того?".

Олбрайт ответила: "Я думаю, что это очень тяжелый выбор, но цена — мы думаем, что она того стоила".

Позже она призналась, что сожалеет о сказанных словах.

А в 1997 Клинтон предложил пост государственного секретаря США, в ведении которого находятся вопросы внешней политики. До нее этот пост занимали исключительно мужчины.

Мадлен Олбрайт последовательно проводила довольно жесткую политику США. Так, считается, что она лично выбирала цели для поражения, когда начались бомбардировки Югославии, тогда она это называла "гуманитарной миссией". И если в Косово ей установили памятник, то в Сербии вряд ли смогут простить.

С поста госсекретаря она ушла в 2001 году, но продолжала принимать участие в политической жизни страны.

Интересный факт! Мадлен Олбрайт очень любила носить брошки, и журналисты часто пытались угадать, какое же невербальное послание зашифровывала она, когда надевала ту или иную брошь из своей обширной коллекции.

United States Department of State