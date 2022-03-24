Поход женщины в уборную принес 19 миллионов рублей

В США мужчина выиграл в лотерею во время похода жены в уборную. Об этом сообщает UPI.

Житель штата Южная Каролина рассказал, что купил билет, который принес семье состояние, совершенно случайно из-за вынужденной остановки. Они с женой ехали в автомобиле по делам, когда женщине понадобилось воспользоваться дамской комнатой.

Супруги остановились на заправке, и, пока женщина отсутствовала, мужчина решил приобрести в местном магазине билет лотереи Carolina Riches. Американец дождался возвращения жены, чтобы проверить выигрыш, а, когда стер защитный слой, оказалось, что они стали обладателями 200 тысяч долларов (19,4 миллиона рублей).

«Мы даже не знаем, что думать. Это огромный сюрприз», — сказал счастливчик и добавил, что они пока не решили, как распорядиться свалившимися на них деньгами.