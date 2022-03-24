Какие продукты никогда не едят долгожители

Ученый из США Дэн Бюттнер рассказал об особенности пищевых предпочтений долгожителей.
По словам ученого, на планете существует пять так называемых голубых зон — мест, где наиболее плотно проживают люди старше 100 лет: Икария в Греции, область в Калифорнии, Сардиния в Италии, Окинава в Японии и Никоя в Коста-Рике. У всех долгожителей из этих мест похожие пищевые привычки: они не едят фастфуд — в таких продуктах много холестерина, из-за чего возрастает риск ожирения и инфаркта. Также у таких людей в рационе практически отсутствуют мучные изделия, а также сахаросодержащие, особенно это касается сладкой газировки.
Бюттнер порекомендовал сократить потребление сахара до 7 чайных ложек, или 28 граммов, в день. Кроме того, он советует сократить потребление красного мяса и мясных изделий — колбасы, бекона и подобных. В них слишком много соли и консервантов, повышающих риск ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо повышает его на 9%.
Ученый отметил, что долгожители регулярно едят бобовые, цельнозерновые и пьют красное вино.
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