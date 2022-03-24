Какие продукты никогда не едят долгожители

По словам ученого, на планете существует пять так называемых голубых зон — мест, где наиболее плотно проживают люди старше 100 лет: Икария в Греции, область в Калифорнии, Сардиния в Италии, Окинава в Японии и Никоя в Коста-Рике. У всех долгожителей из этих мест похожие пищевые привычки: они не едят фастфуд — в таких продуктах много холестерина, из-за чего возрастает риск ожирения и инфаркта. Также у таких людей в рационе практически отсутствуют мучные изделия, а также сахаросодержащие, особенно это касается сладкой газировки.