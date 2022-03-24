Анатолий Чубайс: биография, личная жизнь, где он и чем занимается

К Анатолию Чубайсу всегда было и, наверное, долго будет особое отношение. Так получилось, что он стал непосредственным участником или имел отношение ко всем знаковым, не всегда позитивным событиям. Этот человек постоянно на виду, но в последнее время пропал с радаров. «Рамблер» предлагает вспомнить подробности биографии и личной жизни Анатолия Борисовича Чубайса, а также рассказывает, где он сейчас находится и чем занимается Анатолий Чубайс.

С чего все началось

Анатолий Чубайс родился в белорусском Борисове, в школу пошел во Одессе, а оканчивал его уже во Львове. К пятому классу семья снова переехала, на этот раз в Ленинград. Такие переезды были связаны со службой отца, который был офицером и служил там, где был нужен. После школы Чубайс поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ), защитил кандидатскую диссертацию и занимал должность доцента в своем же институте.

Карьерный путь

• В 1990-1991 годах Анатолий Чубайс был заместителем, первым заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов. В июле — ноябре 1991 года был главным экономическим советником мэра города Анатолия Собчака.

• С 10 ноября 1991 года по 5 ноября 1994 года — председатель Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом в ранге министра.

• С 1 июня 1992 года по 5 ноября 1994 года — заместитель председателя правительства РФ.

• В 1993-1995 годах — депутат Госдумы РФ I созыва.

• С 5 ноября 1994 года по 16 января 1996 года — первый заместитель председателя правительства РФ Виктора Черномырдина.

• В 1995-1996 годах — управляющий от РФ в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

• С 15 июля 1996 года по 7 марта 1997 года — руководитель администрации президента РФ Бориса Ельцина.

• С 7 марта 1997 года по 23 марта 1998 года — первый заместитель председателя правительства РФ Виктора Черномырдина.

• С 17 марта по 20 ноября 1997 года — министр финансов РФ.

• С 22 мая 1997 года по 18 ноября 1998 года — член Совета безопасности РФ.

• С июня по август 1998 года — специальный представитель президента РФ Бориса Ельцина по связям с международными финансовыми организациями.

• С 1998 по 2008 года — глава РАО «ЕЭС России».

• С 22 сентября 2008 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Анатолий Чубайс был назначен генеральным директором государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" (ГК "Роснанотех"). С марта 2011 года занимал пост председателя правления открытого акционерного общества (ОАО, ныне АО) "Роснано" (после преобразования госкорпорации в акционерное общество).

• В 2008-2013 годах — член международного наблюдательного совета американского банка J. P. Morgan Chase.

• С 2010 года — член совета Фонда «Сколково».

• С марта 2011 года — член совета директоров ОАО «Роснано».

• С 11 декабря 2013 года — председатель правления ООО «Управляющая компания "Роснано". Член совета директоров компании.

Личная жизнь

Личную жизнь Анатолий Чубайс не стремится выставлять на показ. Дважды развелся, имеет от первого брака двоих детей — сына Алексея и дочь Ольгу, сейчас женат на Авдотье Смирновой, известном журналисте, сценаристе, режиссере. Большинство россиян Авдотью Смирнову знает, как ведущую телепрограммы «Школа злословия», которую она вела вместе с популярной писательницей Татьяной Толстой.

Куда уехал А. Чубайс

Кадр из видео

Напомним, что Владимир Путин 4 декабря 2020 года подписал указ о назначении Анатолия Чубайса на должность специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Но на днях в СМИ появилось сообщение о том, что Чубайс покидает пост главы и уехал из страны. Некоторые издания опубликовали фотографию, на которой изображен похожий на чиновника человек, который стоит у банкомата в Стамбуле. Дозвониться до Чубайса удалось журналистам Forbes, но в ответ на вопрос — где вы находитесь? — он бросил трубку.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс действительно оставил должность, которую занимал на общественных началах. Также он отметил, что не знает, по какой причине Чубайс решил уйти с должности.

«Во всем виноват Чубайс!»

Впервые фраза прозвучала в 1996 году в популярной тогда юмористической передаче «Куклы» на НТВ. В выпуске в том числе обыгрывалась тема увольнения Анатолия Чубайса с поста первого вице-премьера, и фраза, которую произнесла кукла, изображавшая Ельцина, ушла в народ. Кстати, тогда же появилась мода называть рыжих котов Чубайсами, видимо, за красоту и чрезвычайную ловкость во всех смыслах. Увольнение Чубайса объяснили низкой требовательностью к подчиненным ему ведомствам и невыполнением ряда важных поручений.

Итак, вспоминаем, какие же претензии накопились у россиян к Чубайсу.