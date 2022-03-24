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3 часа назад

Ни шагу в сторону: 3 жестких запрета для всех членов семьи Елизаветы II

WomanHit.ruWomanHit.ru

Самая знаменитая королевская семья в мире всегда вызывает неподдельный интерес. Кажется, жизнь британского монарха и ее родственников — настоящая сказка. В реальности правила, которым обязаны следовать все члены венценосной семьи, довольно суровы, идти против них просто запрещено.

3 жестких запрета для всех членов семьи Елизаветы II
Фото: СоцсетиСоцсети

Мы собрали несколько самых интересных запретов, которые действительны для всех Виндзоры.

Никаких моллюсков

Какие бы потрясающие морские моллюски ни были на мероприятии, членам королевской семьи запрещено употреблять их в пищу. Однако родственники Елизаветы могут пробовать креветок, омаров и рыбу, запрет распространяется на свежих устриц и других моллюсков. Все дело в том, что именно моллюсками очень легко отравиться, никто не хочет рисковать здоровьем королевских особ. При этом Елизавета полностью доверяет собственному повару, и по всей видимости, это единственный человек в мире, который может готовить для монарха и ее семьи моллюсков, и все же происходит это не так часто.

Раздавать автографы и делать сэлфи — не королевское дело

Члены семьи Елизаветы, как и она сама — знаменитости, при этом получить автограф на мероприятии и тем более во время проезда королевского кортежа просто невозможно. Хотя принц Чарльз как-то нарушил это правило в далеком 2010 году. Но в тот момент обстоятельства были довольно удручающими — принц посещал поселение, пострадавшее от наводнения, и местная жительница слезно просила Чарльза оставить подпись. Принц, правда, написал свое имя вместо подписи. О том, чтобы сделать сэлфи кому-то из семьи королевы, вообще не идет речи. У них в принципе не может быть личных аккаунтов в соцсетях.

Мужа на роды не позвать

Процветающие в последние несколько лет партнерские роды — процесс, недоступный всем членам королевской семьи. Мужчины не могут переступать порог родильной палаты, находиться рядом с роженицей могут лишь родственники женского пола. Кроме того, сам факт беременности королевской особы скрывается до последнего, в том числе не рекомендуется делиться информацией о поле ребенка с общественностью — приоткрыть завесу тайны можно только за 12 недель до родов.

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