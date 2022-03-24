3 жестких запрета для всех членов семьи Елизаветы II

Самая знаменитая королевская семья в мире всегда вызывает неподдельный интерес. Кажется, жизнь британского монарха и ее родственников — настоящая сказка. В реальности правила, которым обязаны следовать все члены венценосной семьи, довольно суровы, идти против них просто запрещено.
Мы собрали несколько самых интересных запретов, которые действительны для всех Виндзоры.
Какие бы потрясающие морские моллюски ни были на мероприятии, членам королевской семьи запрещено употреблять их в пищу. Однако родственники Елизаветы могут пробовать креветок, омаров и рыбу, запрет распространяется на свежих устриц и других моллюсков. Все дело в том, что именно моллюсками очень легко отравиться, никто не хочет рисковать здоровьем королевских особ. При этом Елизавета полностью доверяет собственному повару, и по всей видимости, это единственный человек в мире, который может готовить для монарха и ее семьи моллюсков, и все же происходит это не так часто.
Члены семьи Елизаветы, как и она сама — знаменитости, при этом получить автограф на мероприятии и тем более во время проезда королевского кортежа просто невозможно. Хотя принц Чарльз как-то нарушил это правило в далеком 2010 году. Но в тот момент обстоятельства были довольно удручающими — принц посещал поселение, пострадавшее от наводнения, и местная жительница слезно просила Чарльза оставить подпись. Принц, правда, написал свое имя вместо подписи. О том, чтобы сделать сэлфи кому-то из семьи королевы, вообще не идет речи. У них в принципе не может быть личных аккаунтов в соцсетях.
Процветающие в последние несколько лет партнерские роды — процесс, недоступный всем членам королевской семьи. Мужчины не могут переступать порог родильной палаты, находиться рядом с роженицей могут лишь родственники женского пола. Кроме того, сам факт беременности королевской особы скрывается до последнего, в том числе не рекомендуется делиться информацией о поле ребенка с общественностью — приоткрыть завесу тайны можно только за 12 недель до родов.