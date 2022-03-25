Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
10 часов назад

Как живет дочь Аркадия Райкина, бывшая замужем за Яковлевым?

New MagazineNew Magazine

У знаменитого сатирика Аркадия Райкина было двое детей: сын Константин и дочь Екатерина. И если сын был все время на слуху, то о дочери Райкина мало что известно. А ведь она тоже унаследовала отцовский талант. Катя окончила Щукинское училище и после ее пригласили работать в Вахтанговский театр.

Как живет дочь Аркадия Райкина, бывшая замужем за Яковлевым?
Фото: Фото: открытые источникиФото: открытые источники

Екатерина Райкина была трижды замужем. Первый раз вышла замуж в 19 лет за актера Михаила Державина. Но молодая семья быстро распалась.

Вторым супругом дочери Райкина стал ее коллега по театру Юрий Яковлев. Ради Райкиной он оставил беременную жену. Но и этот брак просуществовал недолго, несмотря на рождение общего ребенка. Екатерина уверяла, что Яковлев много пил, а Юрий называл причиной развода новую любовь.

Третьим супругом стал актер и коллега Владимир Коваль. Но две творческие натуры не ужились под одной крышей, хотя после развода и остались в теплых отношениях. Они до сих пор официально женаты, хотя вместе не живут более 15 лет.

Сегодня 82-летняя Екатерина пенсионерка. Проводит время с внучкой и семьей брата. Сын Алексей Яковлев не пошел по стопам матери и отца, работает в сфере недвижимости.

Люди,Владимир Коваль,Екатерина Райкина,Михаил Державин,Аркадий Райкин,Юрий Яковлев,Алексей Яковлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители