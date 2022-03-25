Как живет дочь Аркадия Райкина, бывшая замужем за Яковлевым?

У знаменитого сатирика Аркадия Райкина было двое детей: сын Константин и дочь Екатерина. И если сын был все время на слуху, то о дочери Райкина мало что известно. А ведь она тоже унаследовала отцовский талант. Катя окончила Щукинское училище и после ее пригласили работать в Вахтанговский театр.

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Екатерина Райкина была трижды замужем. Первый раз вышла замуж в 19 лет за актера Михаила Державина. Но молодая семья быстро распалась.

Вторым супругом дочери Райкина стал ее коллега по театру Юрий Яковлев. Ради Райкиной он оставил беременную жену. Но и этот брак просуществовал недолго, несмотря на рождение общего ребенка. Екатерина уверяла, что Яковлев много пил, а Юрий называл причиной развода новую любовь.

Третьим супругом стал актер и коллега Владимир Коваль. Но две творческие натуры не ужились под одной крышей, хотя после развода и остались в теплых отношениях. Они до сих пор официально женаты, хотя вместе не живут более 15 лет.