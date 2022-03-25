"Потратила жизнь на трусость и нытье": что случилось с Нино Нинидзе

30-летняя актриса Нино Нинидзе уже третий год встречается с 49-летним Максимом Виторганом. Пара начала отношения в 2019 году после развода со своими супругами: Ксенией Собчак и Кириллом Плетневым. У обоих актеров от браков остались сыновья.
Недавно поклонники Нинидзе обратили внимание на "изнеможенный" внешний вид звезды. Сама актриса призналась в своем Telegram-канале, что испытывает сильный страх:
"Мне страшно говорить, страшно за сына, страшно".
Нинидзе вспомнила свое тяжелое детство. Девушка родилась в Тбилиси в 1991 году.
"Я родилась в 1991 году в Тбилиси во время гражданской войны. Я не знала, что такое горячая вода, свет в квартире и отопление. Как рассказывает мама, было тяжело, голодно и очень страшно. Но мы, дети, не знали другой жизни".
В последние дни в соцсетях актрисы фанаты заметили депрессивные настроения. Она неважно выглядит и не высыпается:
"Я всю свою жизнь потратила на трусость и нытье, что, что-то в моей жизни не так… что я не такая, делаю не то… Как все это глупо, нелепо. А сейчас как сон. Ущипните-разбудите";
"Настроение "надела яркое". Прыщи не проходят. Снова не выспалась. Губа лопнула".
Как рассказала Нинидзе, от негативных мыслей ее отвлекает работа. Сейчас актриса работает в проекте, подробности о котором пока нельзя раскрывать. Но она поделилась видео с пугающим гримом и "уродливыми руками".