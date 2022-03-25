Умерла самая старая в мире женщина-блогер

В Швеции скончалась самая старая в мире женщина-блогер Дагни Карлссон. Ей было 109 лет, сообщает местное агентство TT.

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Дагни Карлссон родилась в 1912 году в Кристианстаде. Работала швеей на фабрике, окончила текстильный институт в Норрчепинге, помогала матери воспитывать младших братьев и сестер. Дважды была замужем, родила детей.

Когда ей исполнилось 99, Дагни заинтересовалась интернетом и записалась на компьютерные курсы. Спустя год, сразу после смерти мужа Гарри, шведка завела свой блог, который вела под ником Боян, и стала известна не только на родине, но и за ее пределами.

Оно писала на самые разные темы – о любимых цветах, о походах в интересные места и просто о новостях из жизни. Говоря о секрете долголетия, Карлссон признавалась, что все дело в хороших генах, правильном питании, а также в большом интересе к окружающему миру. По словам шведки, она никогда не стремилась быть «правильной» и не мучила себя диетами, иногда позволяя себе кусочек торта или пирожное. «Быть идеальной скучно», – любила говорить Дагни.

Женщина принимала участие в нескольких шоу на шведском телевидении, а также снялась в документальном сериале SVT «Жизнь начинается в 100 лет». «Я с нетерпением жду возможности отпраздновать свое 110-летие в мае, желательно с небольшой вечеринкой», – писала бабушка Дагни за несколько дней до смерти.