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2 часа назад

Джеймсу Бонду воздвигли памятник

Мария Иглина

На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду. Таким образом, правительство решило почтить память героя. Об этом сообщает издание Comicbook.

Джеймсу Бонду воздвигли памятник
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

На Фарерах проходили съемки последнего фильма об агенте 007 "Не время умирать" Мемориал представляет собой каменное надгробие, на котором выгравированы надпись "В память о Джеймсе Бонде" и годы жизни — 1962 2021. Памятник был открыт премьер-министром Фарерских островов.

Крое этого, уже подготовлены экскурсии по некоторым местам съемок последнего на данный момента фильма кинофраншизы.

Ранее стало известно о начале съемок "Миссии: Невыполнима 8".

Люди,Джеймс Бонд,
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