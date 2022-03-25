Джеймсу Бонду воздвигли памятник

На Фарерских островах воздвигли памятник Джеймсу Бонду. Таким образом, правительство решило почтить память героя. Об этом сообщает издание Comicbook.
На Фарерах проходили съемки последнего фильма об агенте 007 "Не время умирать" Мемориал представляет собой каменное надгробие, на котором выгравированы надпись "В память о Джеймсе Бонде" и годы жизни — 1962 2021. Памятник был открыт премьер-министром Фарерских островов.
Крое этого, уже подготовлены экскурсии по некоторым местам съемок последнего на данный момента фильма кинофраншизы.