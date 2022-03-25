Джеймсу Бонду воздвигли памятник

Фото: Кадр из фильма "Не время умирать" Кадр из фильма "Не время умирать"

На Фарерах проходили съемки последнего фильма об агенте 007 "Не время умирать" Мемориал представляет собой каменное надгробие, на котором выгравированы надпись "В память о Джеймсе Бонде" и годы жизни — 1962 2021. Памятник был открыт премьер-министром Фарерских островов.