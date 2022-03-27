Как Агния Барто воссоединила почти тысячу семей

Вообще-то ничто не предвещало, что Агния Барто станет знаменитой поэтессой, на стихах которой уже выросло не одно поколение. А сколько еще вырастет?! Однако делом жизни она считала вовсе не поэзию. "Рамблер" рассказывает, как поэтесса помогала людям.

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Агния родилась в прекрасной семье, папа лечил животных, также он создал в Москве общество покровительства животных «Майский союз», мама занималась домашним хозяйством, а дядя — мамин брат — был известным отоларингологом и фтизиатром, который руководил клиникой в Ялте.

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Кстати, дядя также писал стихи, возможно, именно он вдохновил Агнию своим примером. Хотя первым ее увлечением и даже профессией стал балет. Она окончила хореографическое училище и планировала танцевать дальше. На выпускном вечере она прочитала свою поэму, ее услышал Луначарский, который в то время был наркомом образования, и посоветовал девушке стать поэтом. Тогда Агния не восприняла этот совет серьезно, он прозвучал даже обидно, ведь девушка только что получила профессию мечты.

Замуж она вышла также за танцора Павла Барто. В 1927 году у них родился сын Эдгар. А ещё они напишут стихотворения — «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая» и «Считалочка». Но семейная жизнь не сложилась, и через шесть лет они развелись. При этом Агния Барто сказала, что фамилию оставит. Бывший муж поделать с этим ничего не мог.

Во второй раз Агния вышла замуж за человека, далекого от творчества и богемной тусовки. Ее мужем стал учёный-теплоэнергетик Андрей Щегляев. У них родилась дочка Таня. Да-да, та самая, которая «громко плачет, уронила в речку мячик».

Во время войны учёного перевели на Урал, семья поехала за ним. Там Агния Барто устроилась работать на завод, она этого могла не делать, но ей хотелось поближе познакомиться с ребятами, которые потом станут героями ее произведений.

В 1944 году они вернулись в Москву, в свою квартиру. А за несколько дней до победы Агния Барто потеряла своего сына, его сбил грузовик, когда он катался на велосипеде. Эта трагедия навсегда осталась в сердце поэтессы, она все время очень волновалась за своих близких и просила их звонить ей при всякой удобной возможности.

Агния Барто много писала, ее знали и любили дети всей страны, она получала премии и награды за свой труд, но главным делом своей жизни считала помощь людям в поисках своих родных. Правда так сложилось опять же благодаря стихам.

Однажды ее поэму «Звенигород» прочитала вслух библиотекарь Карагандинского дома инвалидов, ее слушала уборщица, которая поделилась своей историей. Во время войны она потеряла свою дочку Нину, много лет ее искала, но безуспешно. Библиотекарь историю приняла близко к сердцу и написала Агнии Барто, рассказав об этом случае. Она не просила о помощи, лишь выразила надежду, что у потерявшейся девочки все хорошо. Но оказалось, что помочь в такой страшной ситуации все же можно. Агния Барто обратилась в отдел розыска управления милиции, и Нину нашли. Позже поэтесса получила письмо от счастливой матери, которая через десять лет смогла найти дочь.

Агния Барто стала помогать людям. Вскоре она начала вести передачу на радио «Маяк» — «Найти человека», которая выходила раз в месяц на протяжении девяти лет. Благодаря Агнии Барто воссоединиться смогли 927 семей.

В 1968 году Агния Барто написала об этом повесть «Найти человека», а в 1973 году на советские экраны вышел фильм «Ищу человека», который снял режиссёр Михаил Богин по сценарию Агнии Барто.