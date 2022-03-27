Какими странами управляют женщины

Еще несколько лет назад было трудно представить, чтобы женщина занимала какую-либо высокую должность. Сейчас же представительницы прекрасного пола управляют не только крупными корпорациями, но и целыми странами. "Рамблер" расскажет о женщинах, которые стоят во главе стран и отлично справляются со своей работой.

Фото: Пресс-служба Президента Украины Пресс-служба Президента Украины

Зузана Чапутова — Словакия

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В марте 2019 года Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 58% голосов избирателей. Кроем этого, она — адвокат, правозащитница, член либеральной партии "Прогрессивная Словакия" и разведенная мать двоих детей. Чапутова выступает за либеральные ценности, укрепление интеграции с Евросоюзом, а также против коррупции.

Джасинда Арден — Новая Зеландия

Джасинда Арден стала самой молодой женщиной в истории человечества, занявшей пост президента. На момент присяги ей было всего 37 лет. Ее ключевыми пунктами политической программы стали борьба за экологию и сокращение бедности населения и предоставление социального жилья сотне тысяч семей. Арден также стала второй женщиной, родившей на посту главы правительства, после Беназир Бхутто. При этом Джасинда отказалась нанимать няню, поэтому ее дочь Нив Те Ароха успела побывать на многих важных заседаниях.

Сиомара Кастро — Гондурас

С 27 января 2022 года занимает пост президента Гондураса. Сиомара Кастро — супруга свергнутого экс-президента Мануэля Селайи. Она также была кандидатом на этот пост в 2013 и 2017 годах. До этого, как первая леди Гондураса, Кастро возглавляла программы социального развития, работала с ООН в коалиции с другими первыми леди по решению проблем, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные женщины. А после свержения ее супруга с должности президента, она возглавила движение сопротивления государственному перевороту.

Сандра Мейсон — Барбадос

Сандра Мейсон стала первым президентом в истории Барбадоса и единственным в истории первым президентом-женщиной. В 2020 году власти Барбадоса объявили об отказе от монархии, а именно об отказе признавать главой государства британскую королеву Елизавету II. До этого Мейсон занимала пост генерала-губернатора Барбадоса.

Каталин Новак — Венгрия

В конце 2021 года Каталин Новак была выдвинута кандидатом от правящей партии на президентских выборах, и 10 марта 2022 года ее избрали президентом Венгрии. 10 мая этого же года Новак вступит в должность, сменив Адера Яноша. Каталин Новак также станет первой женщиной-президентом Венгрии.

Майя Санду — Молдавия

Занимает пост президента Республики Молдова с 24 декабря 2020 года. До этого Майя Санду занимала такие должности в правительстве, как министр просвещения, депутат парламента и премьер-министр Молдавии.

Халима Якоб — Сингапур