Елизавета II обзавелась гольф-каром, чтобы ездить по замку

Королева Великобритании Елизавета II приобрела багги для гольфа стоимостью £62 тыс. (8,3 млн рублей), чтобы упростить перемещение по Виндзорскому замку после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Metro.

Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками. Его максимальная скорость составляет 43 мили в час.

В середине февраля Елизавета II пожаловалась на то, что ей сложно ходить. Когда ее спросили о самочувствии, она, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: