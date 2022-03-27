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3 часа назад

Елизавета II обзавелась гольф-каром, чтобы ездить по замку

Мария Иглина

Королева Великобритании Елизавета II приобрела багги для гольфа стоимостью £62 тыс. (8,3 млн рублей), чтобы упростить перемещение по Виндзорскому замку после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Metro.

Елизавета II обзавелась гольф-каром, чтобы ездить по замку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками. Его максимальная скорость составляет 43 мили в час.

В середине февраля Елизавета II пожаловалась на то, что ей сложно ходить. Когда ее спросили о самочувствии, она, сжимая трость, указала на проблемы с ногами:

"Ну, как видите, я не могу двигаться".

Ранее кошку, названную в честь Елизаветы II, поселили в отеле за 3,8 млн рублей.

Люди,Елизавета II,
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