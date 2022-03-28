Как повлияла византийская принцесса Софья Палеолог на историю Руси

Удивительно как могут сложиться человеческие судьбы: тот, кто ещё недавно был на вершине, может вдруг потерпеть сокрушительное поражение или, напротив, вчерашняя малозаметная фигура может вдруг оказаться в самом центре событий и стать лидером в игре.

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Великая княгиня Московская Софья Палеолог – яркий тому пример. Эта сильная и волевая женщина прошла длинный и тернистый путь к самой вершине, и сегодня о её богатой событиями жизни вполне можно было бы снять полнометражный фильм или сериал.

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Изучаем биографию одной из самых влиятельных женщин в нашей истории.

Византийская принцесса и её выгодный для всех брак

Софья (урождённая Зоя) Палеолог родилась в семье византийского императора и принадлежала к древней и могущественной династии, правившей страной на протяжении двух столетий. Но несмотря на статус византийской принцессы, её жизнь никогда не была похожа на сказку.

После падения Византийской империи под натиском османов и гибели императора, приходившегося Зое дядей, оставшиеся в живых Палеологи бежали в Рим, где приняли католицизм (тогда Зоя и сменила имя) и долгое время были под покровительством Папы Римского.

Впрочем, у последнего были свои планы на членов известной династии: брак Софьи должен был стать весьма выгодным. Так девочка стала пешкой в интригах высших сословий.

Изначально в мужья ей прочили короля Кипра Якова II, затем – князя Караччоло. Но по различным обстоятельствам эти браки не состоялись. Впрочем, есть версия, что Софья сама не жаждала выходить замуж за «иноверца», в душе придерживаясь православия.

Переговоры с московским князем Иваном III, который на тот момент овдовел, длились около трёх лет: Папа Римский планировал с помощью этого брака расширить влияние католической церкви, а самого князя весьма прельщал брак с византийской принцессой.

Как повлияла Софья Палеолог на историю Руси

В 1472 году после заочного венчания Софья отправилась в Московию в сопровождении кардинала Виссариона. Девушка везла с собой весьма богатое приданное, в котором были многочисленные книги, вошедшие потом в библиотеку Ивана Грозного.

С первыми проблемами новоявленная княгиня столкнулась ещё до приезда в Москву. Митрополит московский Филипп, узнав, что девушка едет под католическим крестом, решительно отказ ей во въезде и сам пригрозил покинуть город.

Католический символ было решено сменить на православный и, таким образом, задумка Ватикана провалилась.

Брак с Иваном III оказался счастливым для обеих сторон. Супруги искренне любили друг друга, у них родилось одиннадцать детей.

Кроме того, под непосредственным влиянием Софьи Иван предпринял немало полезных для страны шагов. Одним из первых была смена герба (появился двуглавый орёл) и названия страны: теперь бывшая Московия стала именоваться на византийский манер – Россия.

А сам Иван стал именовать себя государем всея Руси. Брак с византийской наследницей и смена титула значительно повысили авторитет страны. И именно тогда зарождается идея «Москва – третий Рим», которая просуществовала долгое время.

Но самым значимым достижением был отказ от уплаты дани Орде, к которому Ивана также подвела Софья, несмотря на протесты бояр. Это решение было весьма своевременным и значительно повлияло на историю страны.

Борьба за трон для своих детей с Иваном молодым и боярами

Жизнь Софьи в браке с Иваном III нельзя назвать спокойной и безоблачной: вместе со статусом государыни она получила и немало проблем.

Только прибыв в Москву, она столкнулась с недоверием и нелюбовью со стороны местной знати. Бояре не жаловали иноземную принцессу, которая к тому же оказывала значительное влияние на супруга и открыто вмешивалась в государственные дела.

Ещё одной проблемой для Софьи стала конфронтация с сыном Ивана III от первого брака – Иваном Молодым, который на тот момент был женат и считался главным наследником престола. К тому же на его стороне были бояре.

Однако Софью такой расклад не устраивал – она мечтала, чтобы её дети заполучили московский трон. В 1490 году юный наследник внезапно заболел и скончался несмотря на все усилия лекарей. Насколько к этому была причастна Софья, остаётся только догадываться.

Но факт остаётся фактом: вскоре после этого маленький сын Ивана Молодого Дмитрий и его овдовевшая супруга Елена впали в немилость и были отправлены в заточение, где и скончались. Таким образом, иных наследников, кроме детей самой Софьи, не осталось.

Но кто знает, как бы сложилась история нашей страны, если бы не опасная игра государыни, в результате которой спустя много лет на трон взойдёт её внук – Иван Грозный, завоевавший Казанское и Астраханское ханства и значительно расширивший границы Московского государства.