Илон Маск во второй раз заразился коронавирусом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заразился во второй раз коронавирусной инфекцией. Однако предприниматель делится, что болезнь проходит без симптомов. По сообщению «Известий», Маск чувствует себя хорошо, несмотря на положительный тест. На прошлой неделе он побывал в Германии на открытие первого европейского автомобильного завода Tesla, где и мог подхватить вирус.