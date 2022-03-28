Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
2 часа назад

Илон Маск во второй раз заразился коронавирусом

WMJ.ruWMJ.ru

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заразился во второй раз коронавирусной инфекцией. Однако предприниматель делится, что болезнь проходит без симптомов. По сообщению «Известий», Маск чувствует себя хорошо, несмотря на положительный тест. На прошлой неделе он побывал в Германии на открытие первого европейского автомобильного завода Tesla, где и мог подхватить вирус.

Илон Маск во второй раз заразился коронавирусом
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Напомним, что в первый раз бизнесмен заболел коронавирусом еще в ноябре 2020 года. Тогда он также отмечал, что болезнь проходит в форме легкой простуды.

Последние новости
Люди,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители