Фатальная ошибка: как погиб великий иллюзионист Гарри Гудини

Многие люди, которые наблюдали или хотя бы слышали о трюках иллюзиониста Гарри Гудини, считали его бессмертным. Ему удалось выбраться из сброшенного в воду ящика, где он был заточен в наручники, а также вылезти из молочного бидона, закрытого на шесть замков. Гудини всегда просчитывал все на несколько шагов вперед, но за несколько дней до своей смерти он все же ошибся. "Рамблер" расскажет, как умер великий иллюзионист Гарри Гудини.

Фото: The New York Times photo archive The New York Times photo archive

Смертельный удар

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Иллюзионист не раз демонстрировал свой "железный пресс". И во время гастролей в Монреале один боксер захотел проверить его на прочность. Так, в гримерку Гарри Гудини зашли трое студентов, среди которых и оказался чемпион колледжа по боксу. Он спросил у иллюзиониста, действительно ли его пресс настолько прочный, и он сможет выдержать несколько сильных ударов. Погруженный в свои мысли Гудини положительно кивнул. И студент тут же нанес несколько сильных ударов, которых бы обычный человек мог просто не вынести.

Для Гарри Гудини такой поступок стал неожиданностью, и он еле остановил молодого человека. Иллюзионист объяснил, что для таких ударов ему необходимо подготовиться. И тогда Гудини напряг свой пресс и произнес: "Вот, теперь можете бить". Молодой человек нанес еще несколько ударов.

Достаточно долгое время Гудини не обращал внимание на нарастающую боль в области живота. И вот во время очередного выступления в Детройте иллюзионист потерял сознание прямо на сцене. Медики диагностировали у Гудини разрыв аппендикса, в результате которого развился перитонит. Иллюзионисту удалось прожить еще несколько дней, и 31 октября 1926 года он скончался. Вскрытие показало, что первый удар изначально оказался смертельным.

Последний фокус Гудини

После смерти иллюзиониста, его тело доставили в Нью-Йорк и похоронили в бронзовом сундуке, который он подготовил для будущего номера с освобождением из песочного плена.