Полного тезку Уилла Смита атаковали в соцсетях после инцидента на "Оскаре"

"Я не тот человек, поступком которого вы расстроены или довольны. Я зарабатываю на жизнь подкастами и видеоиграми. Рискуя тем, что после этого люди разозлятся на меня, а не на того парня, скажу: мир станет лучше, если мы перестанем отвечать на слова насилием", - написал Смит, на которого за считанные часы после церемонии подписались десятки тысяч человек.