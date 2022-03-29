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4 часа назад

Полного тезку Уилла Смита атаковали в соцсетях после инцидента на "Оскаре"

Газета.RuГазета.Ru

На создателя видеоигр и подкастера Уилла Смита обрушилась волна критики от пользователей Twitter, перепутавших его с полным тезкой - голливудским актером Уиллом Смитом. В ходе прошедшей 28 марта церемонии "Оскара" артист ударил ведущего мероприятия - комика Криса Рока.

Полного тезку Уилла Смита атаковали в соцсетях после инцидента на "Оскаре"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Я не тот человек, поступком которого вы расстроены или довольны. Я зарабатываю на жизнь подкастами и видеоиграми. Рискуя тем, что после этого люди разозлятся на меня, а не на того парня, скажу: мир станет лучше, если мы перестанем отвечать на слова насилием", - написал Смит, на которого за считанные часы после церемонии подписались десятки тысяч человек.

Инцидент с пощечиной Крису Року случилось после того, как комик пошутил о прическе супруги Смита. Жена актера Джада Пинкетт-Смит была вынуждена побрить голову из-за алопеции. Впоследствии Смит принес извинения за свой поступок.

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