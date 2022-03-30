Судьбы известных советских певцов, сбежавших за границу

Жители СССР прекрасно знают, что попасть за границу было непросто. Зарубежные страны казались чем-то романтическим, полным возможностей и свобод. Многие звезды, испытывающие чувство собственной невостребованности и отсутствия признания, стремились туда в надежде устроить светлое будущее. Нашли ли они свое счастье и где?

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Вадим Мулерман

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Этого исполнителя знают по песням «Трус не играет в хоккей» и «Хава Нагила». Текст последней песни не понравился руководству страны, и артист был лишен возможности выступать в эфире телевизионных передач. Число его концертов многократно сократилось.

Клео.Ру

В своих неудачах Вадим винил Иосифа Кобзона. Он не сомневался, что так оппонент отомстил за Веронику Круглову, в итоге вышедшую замуж за Мулермана. В тот период женщина с громким скандалом расходилась с Иосифом.

Через некоторое время Мулерман случайно попал в США и остался там в качестве руководителя музыкального детского театра. Позже он вернулся в Москву, где провел юбилейный концерт. Правда, жилья у него здесь уже не было. Бывшая жена Вероника продала его квартиру.

Мулерман считал, что она сделала это незаконно, но доказать ничего не смог. С личной жизнью у него было немного лучше. Исполнитель нашел другую женщину, женился, и некоторое время они жили в квартире супруги в Харькове. У них родилось двое детей, а потом Вадим убедился, что работы для него здесь больше нет и улетел обратно в Нью-Йорк вместе с супругой.

Со временем состояние здоровья певца ухудшилось. Из жизни он ушел за 4 месяца до смерти своего заклятого врага – Кобзона.

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Лариса Мондрус

Ларису в лицо вспомнят немногие, но исполненную ею песню «Проснись и пой» знают все. Певица всегда ярко одевалась и любила танцевать во время выступления. Для строгой советской цензуры это был слишком смело. Мондрус периодически получала замечания от партийного руководства и была с этим категорически не согласна.

Клео.Ру

Споры оставались исключительно спорами, пока звезда не появилась на одном из праздничных концертов в мини-юбке. Этого поступка ей не простили. В итоге Ларису практически полностью лишили выступлений.

Через несколько лет Мондрус поняла, что бороться бесполезно. Она уехала в Германию вместе с супругом. Звезда записывала песни, выступала некоторое время, а потом стала директором на местном радио.

После рождения сына Лариса решила оставить карьеру и занялась бизнесом. Сейчас она бабушка двух внуков.

Любовь Успенская

Свою карьеру Любовь Успенская начинала с киевского ресторана «Жокей». Затем судьба занесла ее в Ереван. Набравшись опыта, Успенская вернулась в Киев, а 1977 году вместе с мужем уехала в Италию. Позже они перебрались в Нью-Йорк. Певица устроилась в ресторан на Брайтон-Бич.

Клео.Ру

В середине 80-х она выпустила первый альбом, а в девяностых впервые приехала с концертами в Россию. К этому времени ее уже знали. Вначале Любовь жила на две страны, а в 2003 году окончательно решила, что будет жить в РФ.

С работой у артистки все хорошо, а в личной жизни не очень. Единственная дочь доставляет ей немало хлопот. В последнее время скандалы были настолько серьезными, что артистке пришлось признать – Татьяна некоторое время сидела на запрещенных препаратах. Это стало причиной серьезного расстройства психики.

Вилли Токарев

Этот артист с самого начала музыкальной карьеры увлекался джазовым направлением, но советская цензура всячески его притесняла. В итоге Токарев из столицы на некоторое время перебрался в Мурманск. Он смог заработать денег и стал серьезно задумываться о том, чтобы уехать на Запад.

Клео.Ру

В середине 70-х 40-летний артист добился своей цели и обосновался в США. Поначалу ему приходилось работать уборщиком, курьером и выполнять прочую подсобную работу. Несколько лет спустя ему удалось попасть в ресторан, где он начал петь.

Вилли записал свою первую пластинку, а затем стал выпускать альбом за альбомом. Исполнитель оказался очень популярным среди русскоязычных эмигрантов. В 80-е его начали слушать в СССР, а в 90-е вернулся в Россию с гастролями.