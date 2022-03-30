Великие люди, которые предали своих детей

Отношение к родительству меняется со временем. В современных семьях все чаще говорят о неприемлемости насилия, важности разговоров по душам и уважении детских чувств. Но раньше детей воспитывали как умели, а исторические примеры порой и вовсе вселяют в нас ужас. "Рамблер" расскажет про трех великих людей, которые буквально предали своих детей.

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Жан-Жак Руссо

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Философ добился известности как раз благодаря своей книге о правильном воспитании детей. За свой труд он получил славу Великого педагога и просветителя.

Хотя каждого из пятерых своих детей Жан-Жак отдавал в приют. В его картине мира там детям было куда лучше, чем дома. Философ был уверен, что близость к природе и простая пища сделают из детей крепких и здоровых крестьян. Только условия жизни в детских домах и тогда были отвратительными, вероятнее всего скончались все его дети скончались.

Когда Руссо состарился, то начал сочувствовать самому себе, ведь никто не заботился о нем в преклонном возрасте.

"Одинокий, больной и всеми оставленный в своей постели, я могу умереть в ней от нищеты, холода и голода, и никто из-за этого не станет беспокоится", - писал он о себе.

Лорд Байрон

После развода с женой поэтом решил забрать дочь себе. Но спустя некоторое время она надоела поэту. В итоге четырехлетнюю девочку отдали в какую-то приемную семью, а оттуда она попала в римско-католический монастырь. Там она начала чахнуть на глазах. Просьбы девочки приехать Байрон проигнорировал, уверенный в том, что от него нужны только подарки.

«Она упряма как мул и прожорлива как осел», - писал Байрон о ней.

Марина Цветаева

К старшей дочери Ариадне поэтесса относилась с любовью, она быстро начала писать, читать и сочинять стихи. А Ира оказалась обычным ребенком, что злило Цветаеву.

Неприязнь к Ирине проявлялась во всем. Старшей доставалось внимание, а младшая была вынуждена часами раскачиваться на кровати, чтобы успокоиться. Когда девочки попали в детский дом по причине нехватки еды, Цветаева приносила гостинцы лишь старшенькой.

Затем Ариадну, заболевшую малярией, Цветаева забрала домой. Младшая Ирина осталась в приюте и скончалась от голода.

«На одного маленького ребенка в мире не хватило любви», – прокомментировала событие поэтесса.

Альберт Эйнштейн

Молодой Альберт Эйнштейн быстро влюбился Милеву Марич, которая отличалась высоким интеллектом и оказалась на одной волне с молодым ученых.

Влюбленные быстро стали жить вместе, и Марич забеременела. Однако в то время незаконнорожденный ребенок означал крах научной карьеры.