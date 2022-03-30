Почему Хюррем так звали

Хюррем Хасеки-султан была наложницей, а затем любимой супругой османского султана Сулеймана Великолепного.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» Кадр из сериала «Великолепный век»

Женщина вошла в историю как мать султана Селима II, а также влиятельная женщина при дворе. По традиции родивших жен султана отправляли в провинцию растить ребенка и неофициально лишали статуса фаворитки. Хюррем удалось не только родить, но и остаться при дворе, укрепляя свои позиции. Данное поведение было не по нраву знати с консервативными взглядами. Дворяне, не способные понять, как Хюррем вышла замуж за султана, обвиняли ее в колдовстве.

Кадр из сериала «Великолепный век»

В Турции до сих пор сохраняется негативный образ Хасеки-султан. Турки также не могут простить наложнице смерть шехзаде Мустафы. По слухам, Хюррем не могла допустить, чтобы на трон взошел наследник султана, рожденный от другой наложницы. Из-за нелюбви к Хюррем в Турции даже хотели отменить сериал «Великолепный век», где жена султана представлена как смелая протагонистка.

История Хюррем окутана множеством тайн. Одна из них — откуда у нее такое имя?

Мерьем Узерли в роли Хюррем. Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем — это не настоящее имя, а прозвище. С персидского оно переводится как «веселая, радость приносящая». Прозвище получала каждая наложница при дворе. Пятнадцатилетняя девушка стала «подарком» 26-летнему султану Сулейману по случаю восшествия на престол.

Мерьем Узерли и Халит Эргенч . Кадр из сериала «Великолепный век»