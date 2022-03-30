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35 минут назад

Почему жену османского султана звали Хюррем

Мира Маркина

Хюррем Хасеки-султан была наложницей, а затем любимой супругой османского султана Сулеймана Великолепного.

Почему Хюррем так звали
Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»Кадр из сериала «Великолепный век»

Женщина вошла в историю как мать султана Селима II, а также влиятельная женщина при дворе. По традиции родивших жен султана отправляли в провинцию растить ребенка и неофициально лишали статуса фаворитки. Хюррем удалось не только родить, но и остаться при дворе, укрепляя свои позиции. Данное поведение было не по нраву знати с консервативными взглядами. Дворяне, не способные понять, как Хюррем вышла замуж за султана, обвиняли ее в колдовстве.

Кадр из сериала «Великолепный век»

В Турции до сих пор сохраняется негативный образ Хасеки-султан. Турки также не могут простить наложнице смерть шехзаде Мустафы. По слухам, Хюррем не могла допустить, чтобы на трон взошел наследник султана, рожденный от другой наложницы. Из-за нелюбви к Хюррем в Турции даже хотели отменить сериал «Великолепный век», где жена султана представлена как смелая протагонистка.

История Хюррем окутана множеством тайн. Одна из них — откуда у нее такое имя?

Мерьем Узерли в роли Хюррем. Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем — это не настоящее имя, а прозвище. С персидского оно переводится как «веселая, радость приносящая». Прозвище получала каждая наложница при дворе. Пятнадцатилетняя девушка стала «подарком» 26-летнему султану Сулейману по случаю восшествия на престол.

Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки считают, что девушку звали Роксоланой, Александрой или Анастасией. Место рождения наложницы также неизвестно, но историки предполагают, что корни у нее славянские. По легенде, будущая жена султана родилась в городе Рогатин, Украина.

Люди,Халит Эргенч,Мерьем Узерли,
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