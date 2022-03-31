Снимавшийся в порно мужчина бросил все и стал проповедником

В США мужчина снимался в порно ради карьеры актера, получил эмоциональную травму, все бросил и стал проповедником. Его историю публикует New York Post.

39-летний Джошуа Брум рассказал, что в 20 лет переехал в Голливуд, чтобы стать актером кино. Американец подрабатывал официантом, и однажды в заведение пришли женщины, которые узнали о его мечтах об актерской карьере и предложили ему начать сниматься в порно. Посетительницы объяснили, что съемки в порно повысят шансы Брума быть замеченным режиссерами.

Неопытный молодой мужчина последовал совету женщин и к 23 годам стал одним из самых популярных порноактеров в стране.

«Я заработал более миллиона долларов. Я путешествовал везде, где хотел. У меня был весь секс, который я только мог себе представить. Но как только у меня все это появилось, моя жизнь развалилась, потому что это усилило печаль и пустоту, которую я всегда чувствовал внутри», — признался Брум.

Спустя шесть лет успешной карьеры американец ушел из порноиндустрии. Брум вернулся домой в Северную Каролину разочарованный в жизни и себе. По его словам, съемки в откровенных видео нанесли ему огромную эмоциональную и психологическую травму.

Однажды американец познакомился с женщиной по имени Хоуп в фитнес-клубе, и вскоре они вместе отправились на пробежку. Брум рассказал новой знакомой о прошлом и она, к его удивлению, не стала его осуждать. В конце встречи Хоуп предложила мужчине вместе сходить в церковь. Так начался путь бывшего порноактера в проповедники.

Спустя несколько лет Брум женился на Хоуп. У них родились трое сыновей. Мужчина посвятил годы изучению библейской теологии и стал пастором и проповедником.