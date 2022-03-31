Женщина чуть не лишилась 9 миллионов рублей из-за случайности

Жительница США случайно выбросила в мусор выигрышный лотерейный билет и чуть не лишилась выигрыша в 110 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Мэри Эллиот из штата Вирджиния рассказала, что купила билет розыгрыша Cash 5 with EZ Match 24 февраля. Когда были названы победившие номера, женщина поняла, что выиграла. Однако радость перешла в панику, когда американка осознала, что случайно выбросила билет в мусорное ведро.

Ей пришлось перерыть отходы, чтобы найти билет, но он оказался залит кофе, и штрихкод не считался. Тогда женщина отправилась в призовую комиссию, и только там официальные представители лотереи признали ее победительницей. Эллиот очень рада, что, несмотря на рассеянность, не потеряла выигрыш, но пока не решила, как она распорядится им.