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3 часа назад

Скончался участник популярной группы

Катерина Саломе

Стало известно о смерти Тома Паркера — участника музыкального коллектива The Wanted. Ему было 33 года. О трагическом событии сообщила супруга звезды.

Скончался участник популярной группы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам жены музыканта, причиной гибели стал рак головного мозга, с которым артист боролся с 2020 года. Тогда у мужчины обнаружили сразу четвертую степень глиобластомы.

Напомним, за время своей творческой деятельности The Wanted успели выпустить три альбома. Группа была основана в 2009 году.

Ранее мы писали о том, что умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов.

Люди,Андрей Нагорнов,Том Паркер,
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