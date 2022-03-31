Скончался участник популярной группы

Стало известно о смерти Тома Паркера — участника музыкального коллектива The Wanted. Ему было 33 года. О трагическом событии сообщила супруга звезды.

По словам жены музыканта, причиной гибели стал рак головного мозга, с которым артист боролся с 2020 года. Тогда у мужчины обнаружили сразу четвертую степень глиобластомы.

Напомним, за время своей творческой деятельности The Wanted успели выпустить три альбома. Группа была основана в 2009 году.