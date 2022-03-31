Скончался участник популярной группы

Стало известно о смерти Тома Паркера — участника музыкального коллектива The Wanted. Ему было 33 года. О трагическом событии сообщила супруга звезды.
По словам жены музыканта, причиной гибели стал рак головного мозга, с которым артист боролся с 2020 года. Тогда у мужчины обнаружили сразу четвертую степень глиобластомы.
Напомним, за время своей творческой деятельности The Wanted успели выпустить три альбома. Группа была основана в 2009 году.
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