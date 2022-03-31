Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж

Сегодня, 31 марта, певице с необычайным голосом Лайме Вайкуле исполняется 68 лет. За свою жизнь артистка пережила как множество радостных, так и достаточно трагических событий. "Рамблер" расскажет несколько фактов из жизни Лаймы Вайкуле, а также о том, почему исполнительница так до сих пор и не вышла замуж.

Мечты не о музыке

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Мало кто знает, но Лайма Вайкуле никогда не мечтала о карьере певицы. В детстве она всегда хотела стать врачом, и даже после восьмого класса она поступила в медицинское училище. Иногда юная Лайма все же выступала на сцене. Однажды она призналась, что занималась вокалом только потому, что ее бабушка пела в церковном хоре. Другие же ее родные никакого отношения к музыке не имели.

Спустя некоторое время Вайкуле все же бросила учебу в медицинском, поскольку ей удалось пройти прослушивание у знаменитого маэстро Раймонда Паулса и попасть в Рижский оркестр. Помимо удовольствия, выступления приносили Лайме и неплохой доход. Тогда Вайкуле решила, что лучше быть хорошей певицей, чем плохим врачом, поэтому она всерьез занялась музыкальной карьерой.

Онкология

В 1990-х в Америке у Лаймы Вайкуле обнаружили онкологическое заболевание. СМИ писали о раке молочной железы, однако артистка этот факт опровергла, но при этом предпочла не раскрывать подробности диагноза. Прогнозы врачей были неутешительными — шанс на излечение оценивался в 20 процентов.

В одном из своих интервью Вайкуле вспомнила, как ее гражданский муж сказал фразу:

"Не бойся, если все безнадежно, мы просто сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену".

Несмотря на прогнозы, заболевание все же удалось победить. Однако певица говорит об этом иначе. По словам Лаймы, ее заслуги в том, что рак отступил, нет

Внешность

Внешности Лаймы Вайкуле действительно можно позавидовать. Артистка не признает пластические операции, она старается придерживаться здорового образа жизни. Исполнительница считает, что до 30 лет человек использует природную красоту, а в дальнейшем его вид зависит от привычек и питания. Поэтому из своей жизни Вайкуле исключила все, что может навредить внешнему виду, а именно мясо, алкоголь и еще многое другое.

Что же касается спиртных напитков, то от них певица решила отказаться уже давно. Дело в том, что знаменитость быстро пьянеет. И всего несколько граммов алкоголя способны свалить исполнительницу под стол.

Личная жизнь

В личной жизни Лайма Вайкуле не одинока. Уже более 40 лет она живет с продюсером Андреем Латковским, однако певица отказывается от официальной регистрации отношений. По словам исполнительницы, она любит свободу и ненавидит, когда ей что-то навязывают. Лайма просит людей не называть Латковского ее мужем, поскольку для нее он — партнер, продюсер, член семьи.

Стоит отметить, что Вайкуле и Латковским уже однажды обвенчались, правда, сделали они это в Лас-Вегасе. По словам артистки, ей было просто интересно побывать в том месте, где могут обвенчать даже двух собак. Поэтому для исполнительницы такой брак не в счет.

Детей у пары нет. Пережив два оборота, в 56 лет певица все же решилась на искусственное оплодотворение, но беременность закончилась выкидышем.

"Умоляю, девочки, не делайте аборт! Если забеременели и боитесь, что не справитесь сами, лучше отдайте ребенка мне!"

— говорила Лайма после перенесенного опыта.