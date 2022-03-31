Маэстро Понасенков призвал к блокировке «Википедии»

«Там нет никакой свободы. Все, что декларируется, все правила "Википедии" ими же и нарушены. (...) В нынешнем виде, когда "Википедия" нарушает свои же принципы, ее, конечно, надо блокировать», — осудил ресурс историк. Помимо того, он назвал онлайн-энциклопедию «организованной преступной группой» и «сектой администраторов».