Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Маэстро Понасенков призвал к блокировке «Википедии»

Lenta.ruиещё 2

Российский историк и публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, призвал к блокировке на территории страны онлайн-энциклопедии «Википедия». Ресурс он раскритиковал в беседе с изданием «Радиоточка НСН».

Маэстро Понасенков призвал к блокировке «Википедии»
Фото: Кадр: Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова / YouTubeКадр: Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова / YouTube

«Все, что я за последние годы читал в "Википедии", — это либо бред, либо откровенная фальсификация», — высказался публицист.

По его мнению, научно-исторические статьи в онлайн-энциклопедии противоречат фактам и вводят читателей в заблуждение. Относительно статей о ныне живущих людях и актуальных проблемах команда «Википедии» руководствуется личными пристрастиями и расчетом, добавил Понасенков.

«Там нет никакой свободы. Все, что декларируется, все правила "Википедии" ими же и нарушены. (...) В нынешнем виде, когда "Википедия" нарушает свои же принципы, ее, конечно, надо блокировать», — осудил ресурс историк. Помимо того, он назвал онлайн-энциклопедию «организованной преступной группой» и «сектой администраторов».

31 марта Роскомнадзор заявил о намерении составить протокол в отношении «Википедии» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.

29 марта сообщалось, что Роскомнадзор отправил «Википедии» второе уведомление из-за статьи о спецоперации. Ведомство потребовало удалить недостоверную информацию. Первое уведомление по данной причине регулятор отправил энциклопедии в начале марта. Представители «Википедии» при этом заявили, что Роскомнадзор пригрозил им блокировкой.

Люди,Евгений Понасенков,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители