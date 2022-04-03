Что случилось с русским, объехавшим мир на велосипеде

Люди во все времена пытались обогнуть земной шар на лошадях, кораблях, автомобилях и самолетах. Не оставались в стороне и велосипедисты. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Garpastum» Кадр из фильма «Garpastum»

В конце XIX века велосипед стал модным увлечением спортивных молодых людей и эмансипированных барышень. Хотя первая велогонка прошла еще в 1868 году в одном из парков Сен-Клу в Париже. А уже в 1884-1886 годах американец Томас Стивенс совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде по маршруту Ливерпуль-Йокогама. Наши соотечественники не отставали от мировых трендов. В 1883 году прошло первое велосипедное соревнование в России, на Московском ипподроме.

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Онисим Панкратов родился 21 февраля 1988 года в Пензенской губернии и учился в Троицкой гимназии. В 1906 году семья Онисима перебралась в Харбин. Любовь к спорту и к велосипедным гонкам будущему путешественнику привил отец. Он приучил сына к ежедневным пробежкам и уговорил его заняться французской борьбой. Но главным увлечением Онисима оставались велосипеды, так что он стал одним лучших гонщиков в городе. Впрочем, спортивные занятия не мешали Панкратову состоять в пожарном обществе и даже получить золотой жетон за дежурства и звание брандмейстера.

23 июля 1911 года (по новому стилю) в Харбине Онисим Панкратов начал кругосветное путешествие на велосипеде фирмы Гритцнер. Вместе с ним стартовали еще три велосипедиста, но по дороге все они сошли с дистанции. Ведь путь пролегал по сибирской распутице в окружении совершенно глухих мест. Сражаясь с бездорожьем, Панкратов наконец придумал остроумное решение и ехал по железной дороге, в основном, по ночам, чтобы не мешать поездам.

Путешественнику приходилось опасаться не только зверей, но и людей. Крестьяне отдаленных деревень относились к нему с подозрением, а иногда и проявляли агрессию. Бандиты тоже проявляли интерес к Панкратову, но попытка ограбления закончилась конфузом: его кошелек оказался практически пустым. А казаки однажды спустили на него собак. Но велосипедист упрямо продолжал путь. По дороге он перебивался случайными заработками и подтверждал свой маршрут, уговаривая деревенских старост поставить пометку в путевой журнал.

В декабре 1911 года Онисим Петрович наконец достиг Петербурга, где его уже встречали столичные любители велогонок. Они же собрали для него денег для продолжения путешествия. Оттуда Панкратов без приключений доехал до Берлина, где узнал, что выбранный им маршрут уже был использован его предшественниками. Тогда он придумал другой, который должен был напоминать цифру «8».

Велогонщик из Харбина проехал Германию, Швейцарию, северную Италию, Австро-Венгрию, Балканы, Турцию и Грецию. На обратном пути, направляясь в Па-де-Кале, Панкратов стал жертвой турецких жандармов, которые жестоко его избили, приняв за шпиона. Вызволил его русский консул. Несмотря на этот инцидент Панкратов продолжил путешествие, пересек Испанию, Португалию, Францию и наконец отплыл в Англию, где соотечественники также снабдили его деньгами.

Правда, времени на дорогу ушло больше, чем планировал бесстрашный велосипедист, так как он успел переболеть малярией, а возвращаясь через Италию, вновь навлек на себя подозрения в шпионаже. К тому же ему пришлось восстанавливаться после аварии.

Онисим Панкратов/Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Из Англии он отплыл в Новый Свет. На своем железном коне он проехал путь американских пионеров от Нью-Йорка до Сан-Франциско. В бескрайних прериях ему случалось сталкиваться с ретивыми фермерами, которые норовили наставить на него кольт. В мае Панкратов сел на пароход до Японии, проехал и эту страну, а оттуда через Корею и Китай наконец вернулся в Харбин.

Велогонщик финишировал 10 августа 1913 года (по новому стилю). Кругосветное путешествие продолжалось два года. На него ушло девять цепей, восемь педалей, четыре седла, два руля, а также 750 спиц и 88 шин.

Панкратова встречал весь город, и под звуки оркестра ему вручили лавровый венок и ленту от местного общества спортсменов. Позже путешественник посетил Москву и Петербург, освоил автомобиль и получил профессию механика-водителя.

Онисим Петрович планировал еще одну кругосветку по воздуху, но тут началась Первая мировая война. Панкратов окончил Гатчинскую военно-авиационную школу и получил назначение в 12 корпусной авиаотряд.

В ноябре 1914 года во время выполнения боевого задания самолет Панкратова подбили, но он выжил, хотя и получил множество травм. В апреле 1915 года после излечения ему присвоили чин младшего унтер-офицера. За боевые заслуги Онисим Петрович был награжден тремя Георгиевскими крестами и одноименной медалью. А в августе 1915 года стал прапорщиком.