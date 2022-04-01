«Бумажный архитектор» Российской империи

Каждый человек, даже весьма далекий от мира строительства и проектирования, наверняка слышал или встречал имя Василия Баженова. Блестящий русский архитектор, педагог и представитель классицизма, который благодаря своему таланту снискал славу далеко за пределами страны и всецело посвятил себя искусству проектирования.

Некоторые составляющие биографии Баженова до сих пор окутаны тайной: местом его рождения называют то Москву, то село Дольское вблизи Малоярославца Калужской области. Доподлинно известно лишь, что его отец был дьячком в одной из кремлевских церквей. Уже в детстве мальчик обнаружил у себя склонность к рисованию. «Я отважусь здесь упомянуть, что я родился уже художником… Отец мой, бедный человек, не имел понятия о срочности моей, а хоть и примечал во мне, только у него денег не было отдать меня куда-нибудь учиться. Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах и на всяком таком месте, где я находил за способ», – писал о себе сам Василий Баженов.

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Особенно мальчик обожал срисовывать здания древней столицы. Это у него получалось настолько здорово, что вскоре на талантливого юношу обратил внимание главный архитектор Московского университета Дмитрий Ухтомский. По его рекомендации в 1755 году Василий поступает в специальный «художественный класс», где занимались подготовкой людей для будущей Академии художеств.

Показавший себя очень перспективным учеником Баженов переводится в академическую гимназию в Санкт-Петербурге. В 1758 году открывается Академия художеств, и Василий становится ее студентом. Уже во время учебы здесь преподаватель по архитектуре Савва Чевакинский приглашает его стать своим помощником при постройке Никольского морского собора.

В сентябре 1760 года Василий Иванович едет, как сказали бы сегодня, на стажировку в Париж. Там он сделал несколько моделей знаменитых зданий, в том числе Луврской галереи. Затем молодой человек сменил геолокацию на Рим, где продолжил совершенствоваться по части архитектуры и проектирования.

Вернувшись в Москву в мае 1765 года, он принял участие в издании труда «Десять книг об архитектуре» Витрувия. Также пытался получить степень профессора комплекса увеселительных сооружений для Екатерины, однако эта затея не увенчалась успехом. Зато Василий Иванович по назначению князя Григория Орлова получает должность главного архитектора Артиллерийского ведомства. Несмотря на недюжинное дарование Василия Ивановича, его проекты часто не получали реального воплощения, оставаясь лишь чертежами и моделями. За это Баженова даже прозвали «бумажным архитектором». Так, одним из самых масштабных и знаковых проектов должна была стать перепланировка Московского Кремля. В 1767 году Екатерина II поручила мастеру облагородить территорию крепости, но при этом сохранить все исторические постройки. Главная задача, которая стояла перед специалистом, – сделать Кремль более европейским.

Баженов предложил построить на его территории огромный дворец в духе классической римской и греческой архитектуры с длиной фасада в 639 метров. Для реализации столь масштабного проекта была разобрана часть кремлевской стены и все-таки разрушена часть знаковых построек. 1 июня 1773 года состоялась долгожданная закладка дворца. Однако вскоре по приказу императрицы строительство остановили. А затем и вовсе отказались от этого проекта. Разобранная стена крепости была восстановлена. Зато, по предположению историков, Баженову удалось реализовать в самом центре столицы, на Ваганьковском холме, другой прекрасный проект – Дом Пашкова.

Дом Пашкова

Хотя документальных подтверждений, что здание спроектировал именно Василий Иванович, не сохранилось, при взгляде на него без труда узнается стиль мастера. Дом Пашкова Дом Пашкова считается уникальным образцом русского классицизма.Здание построено по трехчастному принципу: бельведер располагается над центральным корпусом, а по бокам – симметричные флигели. Композицию дополняют портик с колоннами и боковыми галереями.

Со стороны главного входа фасад Дома выполнен в стиле загородной усадьбы. Вход украшают кованые ворота в виде триумфальной арки, украшенной каменными лавровыми листами.

Западный фасад Третьего Кавалерского корпуса. Чертеж В.И. Баженова

Дворцово-парковый ансамбль Царицыно строился также по проекту Баженова. Но, в отличие от дома Пашкова, этому есть историческое подтверждение. Строительство своей новой резиденции заказала ему Екатерина II в 1776 году. Архитектор был очень воодушевлён и тотчас принялся за работу. Он планировал усадьбу как единое целое, где каждый элемент гармоничен и не выделяется среди других, даже дворец императрицы. Когда строительство подходило к концу, царица нанесла неожиданный визит. Ей совсем не понравился дворец, она сочла его слишком темным и непригодным для жизни. Часть построек владычица потребовала снести и отстранила от работы Баженова.

Фигурные ворота. Чертеж В.И. Баженова

После ряда профессиональных «неудач» Василий Иванович фактически остался без средств к существованию. На его плечах была забота не только о себе, но и о жене Аграфене (свадьба состоялась в 1768 году) и четырех детях. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, некоторое время он берется за мелкие заказы. Но это не спасает ситуацию.

Дела архитектора значительно улучшаются, когда на престол восходит Павел I. Он назначает Баженова вице-президентом Академии художеств. Новым проектом мастера становится масштабное исследование русской архитектуры – альбом русского зодчества. Фактически это издание стало бы первой полноценной энциклопедией проектирования в Российской империи. Снова с энтузиазмом он берется за дело, однако его грандиозной задумке не суждено было воплотиться в жизнь – 13 августа 1799 года Василий Иванович умирает.