Звезды СССР, которые доживали свои дни в бедности и одиночестве

Многим кажется, что популярность дает большое количество преимуществ и делает человека счастливым. Однако так не всегда случается в реальной жизни. Рамблер подготовил материал, в котором рассказывается о том, как уходили известнейшие звезды кинематографа СССР. Далеко не всегда слава и богатства вечны.

Нонна Мордюкова

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Великая советская актриса снялась в пятидесяти фильмах и полюбилась всем после первой же картины с ее участием. Ее образ настоящей русской женщины, сильной духом и доброй сердцем, запал в души советских зрителей моментально. Любой фильм, в котором она снималась привлекал огромное количество поклонников. Однако такая масштабная популярность и любовь зрителя не смогла уберечь Мордюкову от бедности в старости, как и от трагической судьбы. Самым страшным событием в ее жизни стала потеря единственного ребенка. Ее сын умер от сердечного приступа, не дожив до сорока лет. Это горе сильно подкосило актрису.

А дальше случилась невостребованность, так как образ женщины из народа стал уходить из нашего кинематографа. А те роли, что ей иногда еще предлагали, актриса отвергала, аргументируя это тем, что она не хочет играть старух — пусть зритель запомнит ее по старым ролям. Последние годы актриса жила крайне бедно. Сестра, с которой она проживала, рассказывала, как трудно приходилось доставать деньги на сиделку, которая была больной Мордюковой уже просто необходима. У нее было тяжелое заболевание — распад психических функций на фоне поражения мозга. Актриса очень переживала за изменения в своей внешности, вызванные болезнью, потому свое последнее время она совсем не выходила из дома. Нонна Викторовна скончалась в возрасте 82 лет.

Георгий Вицин

Человек, веселивший миллионы людей с экранов телевизоров, завершал свой жизненный путь нищим и совершенно забытым. Звезда многочисленных фильмов завоевал безусловную любовь зрителей благодаря своего мастерству и ролям, которые он исполнял. Одна из самых известных — Трус, сыгранная в компании несравненных Никулина и Моргунова. Эта комичная троица из комедий Гайдая и сейчас знакома очень многим, однако еще при жизни Вициным уже практически перестали интересоваться. На его актерском счету более ста фильмов, а жил он на одну скудную пенсию с неработающей по состоянию здоровья женой и дочерью-художницей, получающей тоже совсем небольшие деньги. Квартира советского актера была настолько в удручающем состоянии, что жене Георгия Михайловича было стыдно кого-либо пригласть внутрь, даже когда это было необходимо. Так, например, жена актера не могла попасть к нему в больницу, когда у того случилась беда с сердцем, потому что он, как невероятный любитель животных, строго-настрого запретил ей оставлять дома одного Мальчика — его любимого пса. В больнице Вицина навещала его дочь Наташа.

Жена часто поднимала разговор о несправедливости того, как живет народный артист СССР, в каких условиях (в их квартире в кухне не было холодной воды и по полгода мог не работать душ, что уж говорить о квадратуре и ремонте), однако Георгий Михайлович всегда прерывал жену — не имеет он права требовать для себя особых условий, «сейчас всем тяжело, ни у кого помощи просить не буду».

Попрощаться с актером пришли лишь его жена с дочерью и некоторые соседи.

Татьяна Пельтцер

Непревзойденная и обожаемая всеми, пожалуй, самая известная «старушка» советского кино Татьяна Пельтцер всегда отличалась суетным и задорным характером. Но при этом она никогда не имела большое количество друзей. То ли многие ей завидовали, то ли не могли ужиться с ее непростым взбалмошным характером, однако те, кто все же были с ней близки, остались рядом и в самых трудный период ее жизни. Трудный и последний.