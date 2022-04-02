Почему Эйнштейн стыдился младшего сына Эдуарда

Кто бы мог подумать, что в семейном шкафу великого ученого таится столько скелетов? О двух из них читайте в материале “Рамблера”.

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Эдуард Эйнштейн родился 28 июля 1910 года в семье Альберта и его первой жены Милевы Марич. Пара познакомилась во время учебы в Цюрихском политехническом институте. Альберта не смутила разница в возрасте: Милева была старше его на четыре года. Брак Эйнштейн и Марич заключили в 1903 году. Всего в семье родилось трое детей.

Маленького Эдуарда ласково называли Tete (от французского petit – “маленький”). Он рос болезненным ребенком, поэтому редко появлялся вместе с близкими на публике. Эдуард интересовался поэзией и музыкой и, как говорят, имел впечатляющие способности.

Эйнштейн, казалось, души не чаял в своих детях. И несмотря на серьезную занятость, прерывался, чтобы присмотреть за ними, пока Милева хлопотала по дому.

Семья переехала в Берлин, когда Эдуард был еще ребенком. Однако Милева вместе с детьми совсем скоро вернулась в Цюрих. Ее брак с Эйнштейном дал трещину.

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Причина расставания была веская: Марич узнала, что у супруга был роман на стороне с кузиной Эльзой Левенталь. Официально Милева и Альберт развелись в 1919 году, хотя разъехались за пять лет до этого.

Несмотря на развод родителей, Эдуард хорошо относился к тому, что делает его отец на научном поприще. Также юноша всерьез увлекался трудами Зигмунда Фрейда. Следуя по стопам отца, Эдуард поступил в Цюрихский университет. Он мечтал стать психиатром. И по словам профессоров, с которыми сын ученого имел дело, юноша подавал надежды.

Но страшный диагноз изменил его жизнь навсегда.

В кабинете у психиатра

Во время учебы психическое состояние Эдуарда стало меняться, и в результате в 1930 году он впервые попытался свести счеты с жизнью. Последовавшие за этим проблемы с психическим здоровьем привели к постановке диагноза «шизофрения». Эдуарду был всего 21 год.

Диагноз Эдуарда привел именитого отца в отчаяние. Своими переживаниями он поделился в письме коллеге:

«Состояние моего маленького мальчика меня сильно угнетает. Он никогда не станет всесторонне развитой личностью».

Эйнштейн считал, что заболевание передалось сыну по линии матери, Милевы Марич. И все же чувство вины и горя это умозаключение Альберту не облегчало. Он до последнего отказывался принимать страшный диагноз сына.

Побег от реальности

В 30-е годы, как известно, Эйнштейну пришлось бежать из Берлина. Ведь когда к власти пришла нацистская партия, то начали приниматься антисемитские законы. Ученый переехал в Америку вместе с возлюбленной Эльзой и семьей.

Изначально Эйнштейн надеялся: Эдуард сможет присоединиться к ним несмотря на болезнь. Однако вскоре стало ясно, что психическое состояние сына ухудшилось и ему пришлось остаться. Перед отъездом Альберт навестил сына. В последний раз.

Несмотря на то, что он находился за океаном, Эйнштейн постоянно присутствовал в жизни сына. Отец поддерживал переписку с ним и присылал деньги на его уход.

Заботу об Эдуарде обеспечивала Милева, до самой ее смерти в 1948 году. После этого сын знаменитого ученого был навсегда помещен в психиатрическую больницу, где и провел остаток своей жизни. Эдуард умер в октябре 1965 года в возрасте 55 лет. Тело отпрыска Эйнштейна похоронили на кладбище Хёнгберг в Цюрихе. Причиной его смерти, согласно официальным документам, стал инсульт.

Однако некоторые люди полагают, что жестокое обращение, которому подвергся Эдуард в лечебнице для душевнобольных, привело к ухудшению его состояния. В частности, старший брат Ганс считал: электрошоковая терапия негативно влияла на клетки мозга Эдуарда.

Тайна семьи

Вы могли бы спросить, если у Эйнштейна было трое детей от Милевы Марич. Что случилось с третьим? К сожалению, настоящая трагедия.

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В 1902 году Милева и Альберт еще не заключили брак. И сожительница Эйнштейна забеременела. В то время появление незаконнорожденного ребенка могло разрушить научную карьеру Альберта.

Марич сохранила беременность, но дочку родила в Венгрии, где жили ее родители. Милева отказалась от Лизерль (такое имя ей дали), чтобы скрыть появление внебрачного младенца. Малышке нашли приемную семью. Биологическая мать же подписала обязательство никогда не видеться с дочерью и не искать с ней каких-либо контактов. Затем Милева вернулась в Цюрих.