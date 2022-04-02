8 удивительных женщин Земли из Книги рекордов Гиннеса

Эти женщины – удивительны! Их особенности – уникальны, поэтому их имена внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Мы решили познакомить наших читателей с некоторыми женщинами, удостоенными титула самых необычных.

Фото: CoLady CoLady

1. Анета Флорчик

CoLady

Анета – польская спортсменка. В историю она вошла благодаря своей богатырской силе. Лёгким движением руки эта милая женщина скручивает в рулет за одну минуту пять алюминиевых сковородок.

А две минуты для неё достаточно, чтобы поднять над головой и бросить 12 взрослых в меру упитанных мужчин.

Среди пауэрлифтеров Анета знаменита тем, что способна выжать более 500 кг.

При этом как подчёркивает пресса, девушка выглядит женственно, любит яркий макияж и роскошные завитушки-локоны.

2. Юлия Гюнтель

CoLady

Злата (псевдоним девушки) – женщина «змея» или женщина «каучук». Её пластичность просто впечатляет, в такие причудливые позы иначе как каучуковое тело изогнуться не может!

В Книге рекордов Гиннеса Юлия отметилась дважды. Первый раз, когда показала, как может лопать воздушные шары спиной, находясь в позе «мостик». Второй рекорд – открывание бутылки ногами в позе «стоя на руках».

Злата – модель и актриса. Она ведёт собственный сайт эротической направленности, где выкладывает снимки со своих фотосессий в причудливых позах.

3. Джулия Гнуз

CoLady

Этой американке 61 год, а на её теле практически не осталось места, свободного от татуировок. Джулия начала походы по тату-салонам, когда ей было около 30 лет.

По словам рекордсменки, это была вынужденная мера: у Джулии проявилось заболевание в виде аллергической реакции на солнце. Тело после прогулки под ультрафиолетом покрывалось волдырями.

Тату спасли ситуацию, поэтому сейчас всё тело женщины покрыто рисунками. 95 процентов тела Джулии – покрыто тату, а сама она имеет статус самой татуированной женщины мира.

4. Ирэн Сьюэлл

CoLady

Ирэн Сьюэлл – тоже представительница США. Рекордсменкой она стала благодаря своему мастерству держаться на каблуках.

Ради рекорда Ирэн надела туфли на каблуке высотой 7,6 см и отправилась на марафонский старт. Дистанцию в 43 километра женщина преодолела за 7 часов и 28 минут.

Победу принесли упорные тренировки. А чтобы не стереть ноги в кровь во время марафона, Ирэн стёрла их заранее и заклеила мозоли пластырем.

5. Джоти Амджи

CoLady

Джоти принадлежит титул самой миниатюрной женщины в мире. Рост этой малышки – 62,8 см, несмотря на 25-летний возраст.

У Джоти врождённое заболевание, из-за которого рост остановился ещё в младенчестве.

Карликовость не мешает девушке жить обычной жизнью: она делает карьеру телеведущей и актрисы, путешествует и даже в личной жизни у маленькой женщины всё в порядке.

6. Шанель Тэппер

CoLady

Природа наделила эту американку особенностью: длинным языком в прямом смысле этого слова. Её орган имеет длину 9,7 сантиметра. Замер производился от кончика языка до того места, где он соприкасается с верхней губой девушки.

Свою особенность Шанель заметила ещё в детстве, и в жизни её это никак не смущало. Напротив, девушка считает забавным, что может достать языком до кончика собственного носа или лизнуть свой локоть – что невозможно для обычных людей.

7. Светлана Панкратова

CoLady

Наша соотечественница может по праву гордиться длиной своих ног. В мире других таких просто нет.

Светлана рекордсменка Книг рекордов Гиннеса благодаря своим ногам, длина которых 132 сантиметра. При этом рост Светланы – 197 см.

8. Ксие Кьюпин

CoLady

А эта китаянка – настоящая Рапунцель! Длина её шевелюры более 5,5 метров! Такие длинные волосы женщина отращивает с юности. Она не стриглась с 13 лет.