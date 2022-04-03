«Откройте, полиция»: кого можно и нельзя впускать в квартиру

Итак, ситуация: воскресенье, 8 утра, вы просыпаетесь от громких и упорных стуков в дверь. Человек по ту сторону утверждает, что он из полиции, и вы должны немедленно открыть. Не спешите действовать так, как говорит незнакомец: знайте свои права. Кому вы имеете и не имеете право открывать дверь? "Рамблер" обсудил этот вопрос с юристом Мариной Шершневой.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Отвечает Марина Шершнева, юрист, руководитель аутсорсинговой организации, Член Палаты Налоговых Консультантов.

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Неприкосновенность жилища – одна из наших конституционных гарантий. Никто не имеет права войти в дом без согласия проживающих в нем граждан, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Не только в России, но и во всем цивилизованном мире право на неприкосновенность жилища охраняется государством. Действуют нормы документов международного значения:

статья 12 Всеобщей декларации прав человека от 1948 г.;

статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого в 1966 г.;

статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года.

Внутренним законодательством страны конституционная гарантия закреплена в ряде отраслевых нормативно-правовых актов: статья 139 УК РФ, статья 5 УПК РФ, статья 3 ЖК РФ.

139 УК РФ Конституция РФ (ст. 25) определяет, что жилище неприкосновенно

Под жилищем понимается любое помещение, которое используется гражданином для временного или постоянного проживания: дом, квартира, комната, дача, места временного заселения (номер в гостинице, доме отдыха, пансионате).

Неприкосновенность жилища расценивается как запрет на проникновение внутрь без разрешения владельца, а также лишение собственника права на проживание в нем без законных на то оснований.

Как и во многих правилах, в данном случае есть исключения.

Кому можно открывать дверь?

1. Представители правопорядка

Для начала убедитесь, что за дверью действительно полицейский. Человек должен представиться, назвать причину своего визита и предоставить документы, которые, по возможности, нужно разглядеть через дверной глазок или видеодомофон. Всю полученную информацию зафиксируйте (запишите, сфотографируйте).

Если человек уклоняется от ответов на ваши вопросы, то дверь не открывайте. Вы также вправе позвонить в дежурную часть и убедиться в достоверности данных, которые указал незваный гость.

Но даже настоящий полицейский не всегда может войти в дом без согласия проживающих граждан.

Для уточнения информации, проверки документов, удостоверяющих личность, жильцы не обязаны впускать в дом полицию.

Кадр из фильма «Улица полна неожиданностей»

2. Коммунальные службы

Это организации, которые обеспечивают эксплуатацию дома за счет подачи электричества, холодной и горячей воды, газа и тепла (УК, ЖЭК, РЭУ), а также контролируют соблюдение гражданами жилищного законодательства.

Для устранения аварий мы не вправе препятствовать представителям этих компаний проходу в дом. Во всех остальных случаях (для проверки количества проживающих граждан, приборов учета и оборудования, соблюдения норм перепланировки жилья, а также по сигналам соседей) день, время и причину визита коммунальщики должны согласовывать заранее с собственником жилья.

Регламент осмотра внутриквартирного оборудования (порядок и частота визитов) установлен законодательством. Коммунальные и аварийные службы, а также жилинспекция вправе требовать дополнительного осмотра только в судебном порядке.

Именно сотрудниками коммунальных служб любят представляться мошенники. До того как открыть дверь незнакомцу, устройте гостю своеобразный допрос с пристрастием через дверь.

Требуем предъявить удостоверение или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. Звоним в организацию, которую назвал визитер, и узнаем, работает там такой человек или нет. Уточняем, по возможности, как он выглядит и во что должен быть одет (предусмотрена ли спецформа или нет).

3. Судебные приставы-исполнители

Это государственные служащие, в чьи обязанности входит принудительное исполнение судебных актов. В соответствии со ст. 12 федерального закона о судебных приставах у них есть право входить в жилые помещения должников.

В случае отказа применяются меры принудительного проникновения в жилище на основании разрешения старшего судебного пристава и (или) исполнительного документа.

Без судебного решения и начатого против должника исполнительного производства ни один представитель ФССП не вправе требовать открыть ему дверь.

На сайте организации всегда можно проверить личную информацию в отношении непогашенных долговых обязательств.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Когда в квартиру могут зайти без спроса?

В ряде случаев полицейские, а также сотрудники ФСБ, спасатели и пожарные вправе зайти в квартиру, не спрашивая нас. Для этого есть исключительные обстоятельства:

ЧС, мероприятия по обеспечению безопасности, спасению жизни и имущества граждан;

пресечение преступлений, задержание подозреваемых лиц в совершении преступлений;

несчастный случай и выяснение его обстоятельств.

В указанных случаях при отказе жильца открыть дверь (или при его отсутствии в доме) сотрудники полиции и ФСБ вправе взломать входную дверь.

Право на беспрепятственный доступ у сотрудников правоохранительных органов появляется также при проведении следственных действий (осмотр жилья, обыск, выемка) в рамках возбужденного уголовного дела. В этом случае представители закона действуют на основании статьи 165 УПК РФ при наличии постановления суда либо постановления следователя.

Вывод

Открывать вы должны полиции, приставам или ЖКХ, убедившись в том, что это действительно работники служб, а не мошенники. Задавать вопросы вы имеете право через дверь, открывать не обязательно.

При других визитах — коллекторов, представителей органов опеки и попечительства, военкоматов, почты, доставщиков пиццы и других товаров народного потребления — жители квартир НЕ ОБЯЗАНЫ открывать дверь.