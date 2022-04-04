Чем занимаются лоцманы: нюансы профессии и обучения

Лоцман — судоводитель, хорошо знающий безопасный проход для судна по реке, озеру, морю, проливу и даже по океану. Про особенности морской профессии и то, как обучают лоцманов для работы во Владивостоке, редакции DEITA.RU рассказали во Владивостокском морском торговом порте.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Освоение водной стихии начиналось с рек, а в море отважились отправиться лишь финикийцы в 1100 году до нашей эры. Поразительно, насколько далеко шагнула мысль человека с тех пор. Люди ориентировались по звездам, изобретали суда, не боялись идти в кругосветные экспедиции, открывали новые земли. Их одолевал тиф, цинга, не говоря уже о штормах, изнуряющей жаре и других преградах стихии, с которыми приходилось сталкиваться в пути.

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Сейчас мореплаватель так и остался отважным исследователем, только с более современным подходом. Появилась радиосвязь, GPS-навигация, режимы автономного управления, двигатели с азимутальными устройствами.

Основание Владивостока — это тоже результат морской экспедиции. Во времена царской России руководство страны хотело иметь надежный форпост на Дальнем Востоке. Спустя 37 после основания во Владивостоке появился порт (ныне ВМТП), который сейчас является градообразующим предприятием и центром притяжения грузов из Японии и Китая.

Кто встречает суда во Владивостоке

Ежедневно во Владивостокский морской торговый порт приходят суда.

Человек, который руководит швартовкой, называется лоцман. Такой термин появился в России в XVIII веке при Петре I, в эпоху расцвета судоходства. Сама профессия редкая и престижная, сейчас в России работает не более 500 специалистов.

Большую часть своей жизни лоцманы отдали морю, многие из них были капитанами дальнего плавания.Теперь, вернувшись в порт, они помогают своим коллегам безопасно и правильно осуществлять швартовые операции. Такая работа требует неимоверной ответственности. Многомиллионная стоимость судов, человеческие жизни, техника и оборудование, — всё это лежит на плечах лоцманов и капитанов буксиров.

В порту Владивостока и Большого Камня швартовые операции осуществляет ЗАО "Портофлот"(входит в Транспортную группу FESCO). Средний стаж сотрудника компании составляет более 15 лет. Ключ к профессионализму ее команды — постоянное обучение.

Где обучаются лоцманы

Мореплаватель сегодня — это не только отважный романтик и исследователь, но и первоклассный специалист, обладающий крепким здоровьем и знающий программное обеспечение для работы на судне. Морской государственный университет имени Невельского многие годы подготавливает кадры для отрасли.

С учетом постоянных изменений и развития судоходства, необходимо постоянно улучшать навыки и оттачивать мастерство. Для этого в вузе оборудован специальный центр, в котором проходят занятия не только у курсантов, но и у команды ЗАО "Портофло".

Учебный центр МГУ им. Невельского расположился недалеко от мыса Купера и представляет с собой шестиэтажное здание с площадью более 15000 кв. м. Во многом он уникальный, ему нет аналогов в России. В здании представлен полностью оцифрованный жизненный цикл судна: машинное отделение, тренажеры высоковольтных систем, капитанский мостик. Все они объединены и позволяют отработать любую ситуацию, в том числе аварийную или спасательную.

Наибольшим интересом среди коллег Портофлота пользуется тренажер, имитирующий мостик буксира. Благодаря программному обеспечению можно отточить навыки работы при различных погодных условиях и задачах.

Тренажеры рулевого управления и капитанская рубка имитируют даже качку на судне во время шторма.

Лоцманская служба и экипажи буксиров регулярно проходят обучение и переподготовку на специальных тренажерах. МГУ имени Невельского и Портофлот сотрудничают уже 30 лет. За это время университет не только воспитал и обучил высококлассных специалистов, которые сегодня работают в Транспортной группе FESCO, но и продолжает повышать качество образования работников морского флота,