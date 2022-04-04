Куда пропал один из самых разыскиваемых пиратов в мире

Жизнь пиратов была суровой, и они редко уходили на покой. История Генри Эвери — явное исключение в этом отношении. Когда-то одному из самых разыскиваемых преступников в мире, ему удалось избежать правосудия

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Карибский бассейн, когда-то пиратский золотой рудник, иссяк. Испанцы утратили там господствующее положение и конвои, направлявшиеся на свою европейскую родину, значительно поредели, а поддержка пиратов перестала приносить доход колониальным чиновникам и торговцам. По мере того, как исток ледников, который во имя британской, французской или португальской короны позволял частным капитанам «законно» совершать набеги на вражеские силовые суда, иссякал, «честные» корсары становились чистокровными пиратами. Брали, где могли, что в свою очередь вызывало гнев бывших союзников. Последовали аресты и публичные казни.

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У морских рейдеров не было другого выбора, кроме как совершать дальние переходы через Тихий океан в районы, где испанской короне все еще удавалось содержать прибыльные колонии. Галеоны с золотом, направлявшиеся из Акапулько в Манилу на испанских Филиппинах, были большой достопримечательностью. Еще в 1684 году корабль «Николай» преследовал манильский галеон во время плавания из вышеупомянутого мексиканского города. Два года спустя Cygnet попытался сделать то же самое. Ни один из них не достиг цели, потому что по пути пиратские команды истребляла цинга. Однако некоторые авантюристы высадились на острове Гуам в Филиппинском море и оттуда нашли путь в Индийский океан.

Каждый jeho Fancy

Примерно в то же время второй поток пиратов прибыл в Индийский океан с запада, вдоль берегов Западной Африки. И первым запустил подобное предприятие англичанин Генри Эвери, также известный как Лонг Бен. Всего за два года постоянного пиратства он стал легендой и одним из самых богатых пиратов в истории.

Его первоначальная миссия хорошо иллюстрирует переплетение властных отношений в Европе того времени: в качестве первого офицера он должен был принять участие в акции английских инвесторов, которые обещали получить испанский патент на набеги на французские суда в Карибском море. Однако испанцы не доставили документ, а экипаж, сидевший сложа руки в порту Ла-Коруньи, не получил жалованья. Последовавший мятеж привел Эвери к штурвалу в качестве капитана — он просто украл корабль, переименовав его в Карла II и пошел грабить без благословения властей.

На черный континент

Он направился в Западную Африку. У берегов Гвинеи и Принс-Айленда он совершил набег на два датских корабля, затем обогнул южную оконечность континента, пополнил припасы на Мадагаскаре и направился на север, чтобы атаковать корабли в Красном море. В феврале 1695 г он издал декларацию, в которой обязывался не подвергать опасности суда под флагом своей родины. Поэтому он предполагал, что английская Ост-Индская компания, имевшая в то время монополию на торговлю островного королевства со штатами к востоку от мыса Доброй Надежды, оставит его в покое.

Эвери нападал в основном на корабли с паломниками, направлявшиеся в Мекку. Вскоре к нему присоединились четыре корабля из американских колоний, и с небольшим флотом Эвери стал угрозой. В одном случае он даже объединился с другими капитанами, после чего они разбили хорошо охраняемый индийский конвой из 25 набитых золотом кораблей, также направлявшихся в Мекку. Добыча стоила 600 000 фунтов стерлингов, что сегодня соответствует почти $135 миллионам.

Кроме того, Эвери и его люди сумели разграбить ряд индийских портов. Доходы восточно-индийского общества резко упали, что сделало его изгоем в глазах самой могущественной в мире торговой организации и родной империи. Британский парламент объявил его «врагом человечества» и за его головой последовала охота во всех уголках колоний. Большинство людей Эвери в конце концов были пойманы, но сам он исчез, как пар над котелком …

Показания серебряных монет

Археологу-любителю Джиму Бейли, который в 2014 году с помощью металлоискателя обнаружил на острове Аквиднек редкую серебряную монету арабского происхождения, вполне возможно, удалось раскрыть судьбу пирата, которого когда-то искал весь мир. Последующие исследования подтвердили, что это была монета, отчеканенная в Йемене в 1693 году.