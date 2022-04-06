Как выглядят и чем живут принцессы разных стран

Каждый день мы слышим многочисленные новости о жизни британской семьи. А о монаршем домах других стран мира мало что известно до сих пор. Мы выделили пять принцесс королевских семей, о которых вы точно должны знать.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Принцесса Швеции — Виктория

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Кронпринцесса Виктория — наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. В 1980 году Швеция стала первой монархией в мире, где престол наследует старший ребенок королевской четы вне зависимости от пола. Она выполняет различные обязанности, в том числе официальные визиты, представление Швеции и королевской семьи во время общественных мероприятий, руководство своей собственной программой помощи в урегулировании международных конфликтов.

В 2002 году впервые появились слухи о романе принцессы с ее личным спортивным тренером Даниэлем Вестлингом. На тот момент она уже рассталась со своим первым мужем. В июле 2003 года они впервые появились вместе на дне рождения Каролины Крюгер — подруги принцессы. 24 февраля 2009 года было получено разрешение правительства, а в июне следующего года состоялась пышная свадьба.

Принцесса Испании — Леонор

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Принцесса Леонор — наследница испанского престола с 19 июня 2014 года, принцесса Астурийская. Леонор родилась 31 октября 2005 года. Инфанта Леонор ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с 15 сентября 2008 года она посещает школу «Санта Мария де лос Росалес» возле Мадрида. В этой школе учился и ее отец.

С сентября 2018 года принцесса произнесла 4 публичные речи: первую в Ковадонге на 1300-летие королевства Астурия, а осенью 2019 года — еще две речи на премии принцессы Астурийской и на церемонии вручения наград Фонда принцессы Жироны. А с 2021 года стала студенткой Объединенного всемирного колледжа Атлантики.

Принцесса Люксембурга — Александра

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Александра – единственная дочь Великого герцога Люксембургского Анри. Кроме титула принцессы Люксембурга также носит титул принцессы Нассау и принцессы Бурбон-Пармской. Является шестой в очереди на трон. У Александры четыре брата: Гийом, Феликс, Луи и Себастьян.

В университете Люксембурга изучает литературу, историю и философию. Говорит на пяти языках: люксембургском, французском, английском, немецком и испанском. Увлекается верховой ездой, теннисом и водными лыжами. В тесных кругах известна как завсегдатай самых элитных теннисных кортов Европы.

Принцесса Нидерландов — Катарина-Амалия

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В семье короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы три принцессы: Катарина-Амалия, Алексия и Ариана. Девушки учатся в христианской гимназии Sorghvliet в Гааге. Катарина-Амалия – будущая королева Нидерландов, так как является первой в очереди на престол. С 2013 года — Её Королевское Высочество Принцесса Оранская, Принцесса Нидерландов, Принцесса Оранско-Нассауская.

Принцессы Бельгии — Елизавета и Элеонора

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