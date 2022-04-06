Умер народный артист России Александр Корчагин

Виолончелист Александр Корчагин скончался на 77-м году жизни. Музыкант умер в понедельник, 4 апреля. Об этом сообщил официальный сайт Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Фото: mosconsv.ru mosconsv.ru

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 апреля 2022 года Народного артиста России, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Александра Александровича Корчагина», — сообщает сайт Московской консерватории.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Александр Александрович Корчагин родился 11 июня 1945 года в Москве. Он был советским и российским виолончелистом, музыкальным педагогом, участником струнного квартета имени Д. Д. Шостаковича, профессором МГК имени П. И. Чайковского, преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, лауреатом международных конкурсов.

Виолончелист получил музыкальное образование в Московской консерватории, которую окончил в 1968 году. С 1966 года являлся бессменным участником квартета имени Шостаковича. Стал лауреатом нескольких международных конкурсов и Государственной премии РСФСР с составе коллектива.