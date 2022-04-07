Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом

Стало известно, что американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил статус дипломата Демократической республики Конго (до 1960 года была колонией Бельгии). Новость появилась на портале Actualite.
Актер надеется, что ему удастся выполнить задачи по поддержке сельского хозяйства страны – привлечь инвесторов, экологии и дикой природы.
«Я понял, что стране в первую очередь нужна стабильность. Не буду пока вдаваться в политические подробности. Я уже получил много информации от президента и его окружения», — рассказал Ван Дамм.
Звезда обещал убедить своих коллег – в том числе Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана – посетить Конго. Актер надеется, что они не побоятся лично убедиться в безопасности таких визитов.
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