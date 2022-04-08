Как Шанель связана с немецкой разведкой и евреями

Дизайнер Коко Шанель во время Второй мировой войны являлась агентом немецкой разведки, такое сообщение прошло несколько лет назад на Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на обнародованные архивные документы. Antenna Daily решила погрузиться в темное прошлое основательницы бренда Chanel.

Фото: Antennadaily.ru Antennadaily.ru

Шанель после оккупации Франции немецкими войсками в 1940 году осталась на Родине.

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Согласно архивным документам, немецкая разведка (Абвер) завербовала Коко Шанель как своего агента. Известно, что в 1942-1943 годах Шанель состояла в личных отношениях с бароном Гюнтером фон Динклаге — атташе в немецком посольстве, который подозревался в агитационной и разведывательной деятельности. Он манипулировал Шанель, а Шанель манипулировала им.

«Шанель была непревзойденной приспособленкой. Нацисты были у власти, а Шанель тянулась к тем, у кого была власть. Это история ее жизни», — говорит Хал Воган, автор новой книги «В постели с врагом» (Sleeping with the Enemy).

Гюнтер фон Динклаге организовал Шанель проживание в роскошном отеле Ritz, в котором в том время мало кто мог жить, кроме немцев. Взамен, говорит Воган, абвер завербовал Шанель в качестве «агента F-7124» под кодовым именем «Вестминстер», поскольку ее второй любовник был герцог.

Кроме того Абвер соблазнил ее перспективой контроля над очень прибыльным парфюмерным бизнесом Шанель, лицензию на владение которым она дала евреям, братьям Вертхаймер, в 1924 году. Она подала заявку на владение компанией в соответствии с нацистским законом «о возврате арийской собственности», не зная о том, что Вертхаймеры, к тому времени уже находившиеся в безопасности в США, передали контроль над фирмой христианину.

Когда война завершилась, Шанель бежала в Швейцарию, но ей удалось избежать суда за коллаборационизм. После разгрома фашистов Шанель предъявили обвинения в предательстве, но за нее заступились высокопоставленные особы, среди которых был Уинстон Черчилль. От Коко потребовали лишь покинуть Францию.