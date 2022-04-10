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2 часа назад

Почему имя исполнительницы «Прекрасное далеко» держали в секрете: видео

Дарья Амосова

Песня «Прекрасное далеко» стала визитной карточкой картины «Гостья из будущего». Композиция неразрывно ассоциируется с Алисой Селезневой: героиня оставляет ее как послание молодому поколению. Песня звучит в сцене, где Алиса заходит в машину времени и покидает друзей, и продолжается в титрах. Зрители посчитали, что трогательную композицию о будущем исполнила 12-летняя актриса Наталиея Гусева. В реальности пронзительный голос принадлежал на тот момент 38-летней певице Татьяна Дасковской. Аудитория не догадалась, что партию подростка исполняет взрослая женщина: высокий голос Дасковский позволил ей «притвориться» ребенком. Долгие годы факт переозвучки скрывали, а имя Татьяны оставалось неизвестным. О причинах такого решения рассказал пользователь TikTok под ником @shabesboy.

Автор видео рассказывает историю, цитируя саму Дасковскую. По словам артистки, в СССР имидж актеров тщательно оберегался. Создателям была нужна иллюзия, что исполнители главных ролей сами красиво поют. Нередко актеры озвучивали себя в разговорных сценах, но песни за них записывали профессиональные певцы.

Кадр из фильма «Гостья из будущего»

Поэтому Татьяну не приглашали в телепередачи, не указывали в титрах — но при этом ее голос знала вся страна. По словам артистки, она записала песни к более чем 200 советским картинам. Татьяна тесно сотрудничала с композитором Е. П. Крылатовым, который написал «Прекрасное далеко». Их совместные песни также звучат в фильмах «Русалочка» (1976), «Кольца Альманзора» (1977), «Акванавты» (1979), «Лиловый шар» (1987), «Не покидай...» (1989), «Когда опаздывают в ЗАГС...» (1991).

После развала СССР Татьяна столкнулась с безработицей. Певица вместе с семьей уехала в Германию в 1999 году. Сейчас проживает в городе Нюрнберге.

Люди,Видео,Алиса Селезнева,
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