Сын Леннона нарушил обещание и спел Imagine

Отмечается, что 59-летний артист нарушил свое обещание никогда публично не исполнять культовую композицию отца. «Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире (...). Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — отметил Леннон.