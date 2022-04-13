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3 часа назад

101-летняя женщина раскрыла «грязный» секрет своего долголетия

Lenta.ruиещё 2

Жительница США отметила очередной день рождения и раскрыла необычный секрет долголетия. Об этом сообщает WSOC-TV.

101-летняя женщина раскрыла «грязный» секрет своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джозефина Геллнер родилась 9 апреля 1921 года в Соединенных Штатах, однако часть детства провела в итальянской деревне недалеко от Венеции. После возвращения на родину она решила не заканчивать школьное образование, а пойти работать на текстильную фабрику. Позже женщина устроилась в компанию Ethicon, производящую медицинские инструменты, и трудилась там до выхода на пенсию в 1993 году.

Сейчас 101-летняя Геллнер живет в доме престарелых в городе Тамаква, штат Пенсильвания. Причиной своего долголетия она называет особенность своего питания в детстве.

«Когда я жила в Италии, мы постоянно ели грязь. Картошка была грязной, и все остальные овощи тоже. Мы не носили обувь, у нас были грязные руки. У нас выработался иммунитет ко всему!»

— уверена долгожительница.

Несмотря на суровое детство, женщина с теплотой вспоминает жизнь в Италии. По ее словам, в те времена люди относились друг к другу намного лучше и старались помогать всем, кто оказался в беде.

Сотрудники дома престарелых рассказали, что Геллнер — одна из самых активных постоялиц, и они едва поспевают за ней. Сама долгожительница не жалуется на самочувствие. «Мало кто доживает до моего возраста. Я чувствую себя прекрасно», — заявила она.

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