"Ушла за один день": игрок "Что? Где? Когда?" о смерти жены

"Во время пандемии очень жаркое лето было. В общем, она ушла за один день. Она ходила по Москве, делала какие-то покупки, все было нормально, вернулась домой, вызвали "неотложку", ее забрали в больницу. Мне сказали, что ехать незачем, ее положат в реанимацию, а меня туда все равно не пустят. В три часа ночи мне позвонили, что ее не стало. Ей было 32 года. Просто клапан отказал",