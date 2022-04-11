"Ушла за один день": игрок "Что? Где? Когда?" о смерти жены

Журналист и игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко рассказал о смерти своей молодой супруги. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись".
По словам Бялко, у его покойной жены были проблемы со здоровьем. Еще семь лет назад у нее обнаружили необходимость в срочной операции по установке искусственного клапана в сердце. После процедуры она стала себя чувствовать лучше, но в один день все изменилось.
"Во время пандемии очень жаркое лето было. В общем, она ушла за один день. Она ходила по Москве, делала какие-то покупки, все было нормально, вернулась домой, вызвали "неотложку", ее забрали в больницу. Мне сказали, что ехать незачем, ее положат в реанимацию, а меня туда все равно не пустят. В три часа ночи мне позвонили, что ее не стало. Ей было 32 года. Просто клапан отказал",
– поделился Александр и добавил, что причина отказа клапана так и осталась загадкой.