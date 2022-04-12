Как Агата Кристи отомстила мужу за измену

Эта история настолько интригующая, что о ней даже вышла книга. Холодной декабрьской ночью 1926 года Агата Кристи выехала на любимом родстере Morris Cowley и не возвращалась домой 11 дней. «Королева преступного мира» просто исчезла, чтобы потом вернуться как ни в чем не бывало. Никто до сих пор толком не знает, что же произошло на самом деле той злосчастной зимой…

Агата Кларисса Миллер родилась в 1890 году. В 24 года, работая медсестрой в больнице, она влюбилась, а затем вышла замуж за Арчибальда Кристи, летчика Королевского летного корпуса.

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Через год после замужества Агата опубликовала свой первый роман, первый из длинной серии невероятных книг, пополнивших золотой список мировой литературы. На момент своего исчезновения в 1926 году писательница успела издать несколько романов, ставших довольно популярными, но еще не добилась всемирной известности. В те загадочные 11 дней каждый из окружения миссис Кристи будет увлечен своей судьбой и невольно втянут в настоящий детективный сюжет. 3 декабря 1926 года Агата Кристи умерла в возрасте 36 лет.

Около 10 часов вечера, пока супруг Агаты проводил выходные со своей любовницей, писательница оставила дочь Розалинду дома и объявила секретарше, что уходит. На следующий день ее машину нашли в сельской местности без каких-либо следов водителя.

Все гипотезы будут следовать одна за другой, сводя с ума семью, детективов и поклонников писательницы. Следствие металось между агрессией, самоубийством, убийством, несчастным случаем... В какой-то момент Арчибальда Кристи — Арчи (героя Великой войны), даже заподозрят в ее убийстве. Эту теорию поддержали слуги, которые днем слышали спор четы Кристи. Усугубляло ситуацию и то, что Агата как раз накануне узнала об измене мужа.

Пресса предает гласности исчезновение писательницы, а «Дейли ньюс» дойдет до того, что предложит вознаграждение тому, кто внесет свой вклад в расследование. Несколько дней спустя расследование не дало никаких результатов, в распоряжении полиции было только три улики: сообщения, написанные на бумаге, одно из которых было уничтожено мужем Агаты, а другое свидетельствовало о том, что она уехала отдыхать на курорт в Йоркшире. Через одиннадцать дней после исчезновения миссис Кристи в полицию поступило заявление: ее видели в отеле в Йоркшире под вымышленным именем.

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К поискам Агаты присоединились тогда два других уважаемых писателя, сэр Артур Конан Дойл и Дороти Сэйерс. Однажды вечером Кристи в отеле узнал местный музыкант Боб Тэппин. Он уведомил полицию, и через два дня муж Агаты подтвердил, что указанная дама действительно является его женой. Самое удивительное в этой истории: вымышленное имя миссис Кристи — это имя любовницы ее мужа.

Арчи был тем, кто первым заявил об амнезии Агаты. В интервью 15 декабря 1926 года он расскажет: «Она страдала полной потерей памяти, когда я увидел ее. Я не думаю, что она знает, кто она такая. Она меня не узнала и не знает, где она находится. Я надеюсь, что покой пойдет ей на пользу. Я хочу отвезти ее завтра в Лондон к врачу».

Через несколько дней писательница вернется в Лондон и никогда не станет вспоминать те дни, о которых только она будет знать правду. Чтобы избежать острой темы, когда ее попросили выступить, Агата поддержала теорию мужа и заявила о внезапной амнезии.

Однако в своем романе «Потерянные дни Агаты Кристи» Американский терапевт Кэрол Оуэнс сомневается, что это был случай амнезии, потому что Агата ясно помнила имя любовницы своего мужа и даже назвалась ее именем.

История настолько интригует, что по ней будет много лет спустя написано немало интересных теорий, в которых авторы попытаются представить и даже объяснить то, что произошло в декабре 1926 года. Сама Кристи не будет говорить о своем исчезновении никогда. Тайна так и остается нетронутой и превратит писательницу в маргинальную женщину.

Некоторые до сих пор уверены, что это исчезновение было простым рекламным трюком, чтобы рассказать о себе миру. Другие считают исчезновение местью мужу за измены. Но есть и еще одна гипотеза о похищении или о настоящей тайне, которую самые большие поклонники Агаты хотели бы однажды разгадать.