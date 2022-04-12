Роковые пророчества о знаменитостях, которые сбылись

Экстрасенсы не ошиблись!

Фото: New Magazine New Magazine

Борис Немцов

В 2017 году во время прогулки по Большому Москворецкому мосту был убит оппозиционный политик. После убийства Немцова сестра политика вспомнила, что его смерть предсказал участник “Битвы экстрасенсов” ясновидящий Александр Агапит.

Он подошел к нему прямо в телецентре “Останкино” и заявил, что тот умрет не своей смертью.

Михаил Задорнов

Смерть сатирика предсказала ясновидящая Марианна Абравитова. Незадолго до ухода юмориста она заявила, что ждать улучшения его здоровья не стоит, мол никакой надежды нет. Михаил Задорнов несколько лет страдал от рака головного мозга. Но болезнь победила.

Юлия Началова

После того, как певицы не стало, ее пиар-агент Анна Исаева рассказала журналистам, что 10 лет назад во время съемок одной программы экстрасенсы предупредили артистку о трагедии. Также известно, что за несколько месяцев до своего ухода Началова обращалась к ясновидящей, которая ей рассказала, что на нее наведена порча на смерть.

Олег Яковлев

Когда появились новости о плохом состоянии здоровья “иванушки”, журналисты обратились к ясновидящим с вопросом о дальнейшей судьбе исполнителя.

“Энергетически и психологически он пуст из-за своего образа жизни. Его ничего не держит в этом мире”,

— ответили экстрасенсы.

Дарья Донцова