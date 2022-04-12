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58 минут назад

Роковые пророчества о знаменитостях, которые сбылись

New Magazine

Экстрасенсы не ошиблись!

Роковые пророчества о знаменитостях, которые сбылись
Фото: New MagazineNew Magazine

Борис Немцов

В 2017 году во время прогулки по Большому Москворецкому мосту был убит оппозиционный политик. После убийства Немцова сестра политика вспомнила, что его смерть предсказал участник “Битвы экстрасенсов” ясновидящий Александр Агапит.

Он подошел к нему прямо в телецентре “Останкино” и заявил, что тот умрет не своей смертью.

Михаил Задорнов

Смерть сатирика предсказала ясновидящая Марианна Абравитова. Незадолго до ухода юмориста она заявила, что ждать улучшения его здоровья не стоит, мол никакой надежды нет. Михаил Задорнов несколько лет страдал от рака головного мозга. Но болезнь победила.

Юлия Началова

После того, как певицы не стало, ее пиар-агент Анна Исаева рассказала журналистам, что 10 лет назад во время съемок одной программы экстрасенсы предупредили артистку о трагедии. Также известно, что за несколько месяцев до своего ухода Началова обращалась к ясновидящей, которая ей рассказала, что на нее наведена порча на смерть.

Олег Яковлев

Когда появились новости о плохом состоянии здоровья “иванушки”, журналисты обратились к ясновидящим с вопросом о дальнейшей судьбе исполнителя.

“Энергетически и психологически он пуст из-за своего образа жизни. Его ничего не держит в этом мире”,

— ответили экстрасенсы.

Дарья Донцова

До того как стать писательницей, Донцова работала переводчиком в посольстве России в Сирии. В 1974 году знакомый журналист уговорил ее отправиться к известной гадалке в сирийском городе Алеппо. Эту встречу Дарья помнит до сих пор. Тогда гадалка ей предсказала, что в 40 лет писательницу настигнет смертельная болезнь. И действительно в 40 лет Дарья заболела раком. Правда она смогла победить болезнь.

Люди,Марианна Абравитова,Анна Исаева,Олег Яковлев,Юлия Началова,Дарья Донцова,Михаил Задорнов,Борис Немцов,ТТЦ "Останкино",
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