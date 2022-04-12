Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Об этом пишет Daily Express.

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Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982-го по 1993 год. Он признался, что королева любит картофель фри с филе рыбы, обвалянным в панировке, а затем запеченным в духовке. По его словам, для нее он резал картофель на идеально ровные прямоугольники, как в игре «Дженга». Однако королева съедала всего шесть кусочков за раз.

МакГрейди отметил, что вместо тартара или горохового пюре Елизавета II предпочитала голландский соус с эстрагоном, однако он сложен в готовке, и его нельзя просто купить в обычных британских магазинах.

Рыба и картофель фри — традиционное британское блюдо, также известное под названием фиш-энд-чипс (Fish and Chips). По словам повара, в официальном меню Букингемского дворца его переименовали на французский лад и называли Cabillaud et Pommes Pont Neuf.