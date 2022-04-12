Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
3 часа назад

Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы

Lenta.ruиещё 1

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди назвал любимое блюдо Елизаветы II. Об этом пишет Daily Express.

Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал любимое блюдо королевы
Фото: Angela Weiss / GettyImagesAngela Weiss / GettyImages

Даррен МакГрейди был личным поваром Елизаветы II с 1982-го по 1993 год. Он признался, что королева любит картофель фри с филе рыбы, обвалянным в панировке, а затем запеченным в духовке. По его словам, для нее он резал картофель на идеально ровные прямоугольники, как в игре «Дженга». Однако королева съедала всего шесть кусочков за раз.

МакГрейди отметил, что вместо тартара или горохового пюре Елизавета II предпочитала голландский соус с эстрагоном, однако он сложен в готовке, и его нельзя просто купить в обычных британских магазинах.

Рыба и картофель фри — традиционное британское блюдо, также известное под названием фиш-энд-чипс (Fish and Chips). По словам повара, в официальном меню Букингемского дворца его переименовали на французский лад и называли Cabillaud et Pommes Pont Neuf.

Ранее Даррен МакГрейди рассказал о блюдах, которые готовил для собак Елизаветы II. По словам экс-повара, корги британской королевы обслуживали повара, прошедшие обучение у рестораторов со звездами Мишлен.

Люди,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители