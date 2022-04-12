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3 часа назад

Михаилу Турецкому 60: как хормейстер отмечает юбилей

Даша Краснова

В День Космонавтики 12 апреля Михаил Турецкий празднует свой юбилей. Маэстро исполнилось 60 лет. "Рамблер" расскажет интересные факты из его биографии.

Михаилу Турецкому 60: как хормейстер отмечает юбилей
Фото: личный архивличный архив

Михаил Турецкий вырос в простой советской семье. Заметив страсть ребенка к музыке, родители отдали его в музыкальную школу, выбрав самый дешевый музыкальный инструмент — флейту-пикколо.

В детстве мальчик просто обожал петь, уже с трех лет он заучивал песни, которые звучали из приемника, устраивал «табуретные» концерты для друзей старшего брата. По счастливой случайности Турецкий попал в Хоровое училище имени А. В. Свешникова — талантливого мальчика услышал альтист и дирижер с мировым именем Рудольф Баршай.

Михаил Турецкий — артист с неповторимой харизмой, мудростью и достоинством. Этот человек посвятил музыке всю свою жизнь. Своим примером он доказал, что талантливый человек не видит преград. Коллективы, созданные Михаилом Борисовичем, называют лучшими не только в России, но и во всем мире.

Нет такой музыки, которую бы не смогли исполнить «Хор Турецкого» и «SOPRANO». Нет такой цели, которая была бы неподвластна лидеру и руководителю этих коллективов Михаилу Турецкому. В арсенале группы можно услышать рок, джаз, народные песни, кавер-версии легендарных треков. При этом исполнители всегда поют вживую.

Сегодня он смело говорит: «Мне 60 и это здорово!». Юбилей Михаил Турецкий отметит в кругу близких людей. Артист мечтал пригласить на свой праздник полмира, но в нынешних обстоятельствах это невозможно.

Люди,Михаил Турецкий,
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