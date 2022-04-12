Президент латиноамериканской страны поселился в гетто

Новый президент Чили, 36-летний Габриэль Борич, поселился в гетто ради того, чтобы улучшить условия жизни в нем. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters Ivan Alvarado / Reuters

Вступивший в должность в марте 2022 года глава латиноамериканского государства решил возродить районы, страдающие от преступности и нищеты, — в последние годы в стране обострилась ситуация с ними. В феврале Борич переехал в один из самых криминальных районов Сантьяго — Юнгай.

Население Юнгая выразило надежду, что, благодаря проживанию Борича, им станет безопаснее жить. В настоящий момент они заметили улучшение ситуации. На улицах все чаще стали появляться полицейские машины, а торговцы наркотиками ушли с привычных точек подальше от места, где живет президент. Они также отметили значительное развитие местной экономики — активность в магазинах, пекарнях и ресторанах выросла, стали открываться новые точки. Кроме того, спрос на недвижимость в Юнгае резко вырос, так как многие захотели жить рядом с президентом. Цены на недвижимость, которые в последние годы падали, выросли на 15 процентов.

«С тех пор как он переехал, все стало по-другому», — рассказал Альваро Пенафиэль, директор музыкального магазина в Юнгае. Некоторые чилийцы опасаются, что через четыре года, когда закончится президентский срок Борича, все может вновь откатиться обратно.